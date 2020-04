The Jack in the Box: trailer e poster del film horror con clown demoniaco

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 aprile 2020

Una scatola a molla vintage libera un clown demoniaco nel nuovo horror del regista di "Curse of the Witch's Doll".

4Digital Media il prossimo 5 maggio distribuirà negli Stati Uniti, direttamente su DVD / VOD, il film The Jack in the Box, un nuovo horror sovrannaturale low-budget che segue un'antica scatola con pupazzo a molla, giocattoli noti appunto come "Jack-in-the-Box", che terrorizza i gestori di un museo rivelando al suo interno un demoniaco clown dalle fattezze umane. L'ultima volta che abbiamo visto una di queste scatole a molla è stato nel sequel IT - Capitolo 2.

La trama ufficiale:





Quando ad un museo viene donata una Jack-In-The-Box vintage, non passa molto tempo prima che il membro dello staff Casey (Ethan Taylor) inizi a pensare che la raccapricciante bambola clown abbia una vita propria. Mentre scopre che i suoi colleghi stanno morendo, uno ad uno, Casey si rende conto che sta a lui trovare un modo per porre fine all'incubo o diventare un'altra vittima della maledizione della scatola.

Il cast è completato da Lucy-Jane Quinlan, Philip Ridout, Darrie Gardner, Charles Abomeli, Simon Balfour, Tom Carter, Vinnie Clarke, Stacey Lynn Crowe, William Frazer e Robert Nairne nei panni del demoniaco clown Jack.

Una curiosità è legata alle location delle riprese, il film è stato in girato a Northampton, nel Regno Unito, in particolare presso l'Abington Park Museum che ha una ricca storia, un tempo di proprietà della nipote di William Shakespeare il luogo in seguito divenne un manicomio.

"The Jack in the Box" è scritto, diretto e co-prodotto (con Geoff Fowler) da Lawrence Fowler, regista gallese che sembra avere una passione per i giocattoli inquietanti, infatti il suo esordio Curse of the Witch's Doll racconta di una bambola posseduta dall'anima di una vendicativa strega.

Fonte: ComicBook