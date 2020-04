Chosen Ones: il romanzo dell'autrice di "Divergent" diventa un film

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 aprile 2020

Dopo la trilogia"Divergent" anche il romanzo "Chosen Ones" di Veronica Roth arriverà al cinema.

Dopo la trilogia Divergent approderà al cinema anche Chosen Ones, primo romanzo per adulti della scrittrice Veronica Roth uscito lo scorso 7 aprile.

Quando Sloane Andrews e i suoi amici sconfissero l'Oscuro e salvarono il mondo, quasi costò loro tutto. Dieci anni dopo, stanno ancora lottando per lasciarsi alle spalle la battaglia e recuperare le loro vite segnate da una morbosa attenzione mediatica e da un disturbo post traumatico da stress. Dopotutto il resto del mondo è andato avanti...quindi perché loro non possono?

I diritti cinematografici del libro sono stati acquistati da Erik Feig, che produrrà con la sua compagnia Picturestart. Il team di produzione include anche Pouya Shahbazian, che ha realizzato i film di Divergent e la Temple Hill, nota per aver adattato i film di Twilight, la serie The Maze Runner e gli amati Colpa delle stelle e Tuo, Simon. Co-produttrice anche Veronica Roth che naturalmente è a bordo per avere un minimo di controllo creativo sulla sua opera.

Oltre al franchise Divergent, Roth ha scritto il dittico Carve the Mark - I Predestinati che ha venduto oltre 42 milioni di copie, il racconto breve Ark, che è apparso nell'antologia Forward e la raccolte di storie The End and Other Beginnings.

La trilogia Divergent al cinema non ha fatto faville incassando complessivamente circa 765 milioni di dollari nel mondo. Era in programma un quarto film, ma dopo il flop di "Allegiant", il film è stato annunciato per il piccolo schermo e poi cancellato.

Fonte: THR