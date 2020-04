Crave: Universal adatterà il romanzo YA con vampiri di Tracy Wolff

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 aprile 2020

I vampiri YA dell'autrice bestseller Tracy Wolff approderanno al cinema con Universal Pictures.

Il sito Deadline riporta che Universal Pictures si è aggiudicata i diritti cinematografici sdel romanzo Crave, un racconto YA di vampiri dall'autrice bestseller Tracy Wolff. Il vicepresidente senior aggiunto Jeyun Munford e la dirigente creativa Christine Sun supervisioneranno il progetto per Universal.

Uscito lo scorso 7 aprile Crave, definito un fantasy paranormale con una prospettiva femminista, segue una ragazza umana che si ritrova nel mezzo di un conflitto tra fazioni in guerra quando si innamora di un principe vampiro, Jaxon Vega. È un vampiro con segreti mortali che non ha provato nulla per cento anni. Ma c'è qualcosa in lui che la chiama, qualcosa di spezzato in lui che in qualche modo si adatta a ciò che è spezzato in lei - che potrebbe significare la morte per entrambi. La ragazza scopre che Jaxon si è isolato per una ragione. E ora qualcuno vuole risvegliarlo, un mostro addormentato, e lei potrebbe benissimo essere l'esca.

Tutto il mio mondo è cambiato quando sono entrata nell'accademia. Non c'è niente di giusto in questo posto o negli altri studenti che lo frequentano. Eccomi, una semplice mortale tra gli dei... o i mostri. Non riesco ancora a decidere a quale di queste fazioni in guerra appartengo, o se devo appartenere a qualcosa. So solo che l'unica cosa che li unisce è il loro odio per me.

Tracy Wolff è un'amante dei vampiri, dei draghi e di tutte le cose che si aggirano di notte. Un tempo professoressa di inglese, ora dedica tutto il suo tempo alla scrittura di storie oscure e romantiche con eroi tormentati ed eroine straordinarie. Ha scritto tutti i suoi 64 romanzi da casa sua ad Austin, in Texas, che condivide con la sua famiglia.