John Cena interpreterà un personaggio di Valiant Comics?

Di Pietro Ferraro giovedì 9 aprile 2020

John Cena sarà il secondo attore, dopo Vin Diesel, ad unirsi al Valiant Universe cinematografico?

Un'intrigante immagine è stata recentemente condivisa sui social media dall'attore e wrestler John Cena che ha recentemente concluso le riprese del sequel The Suicide Squad di James Gunn in un ruolo non ancora rivelato.

Cena ha condiviso su Instagram un'immagine di X-O il guerriero aka X-O Manowar di Valiant Comics, che è stato parte insieme a Bloodshot, Harbinger e Archer & Armstrong del rilancio del Valiant Universe partito nel 2012. XO Manowar ha debuttato come personaggio originale di Valiant Comics nel febbraio 1992.





Nato in battaglia, Aric di Dacia, erede del trono del popolo visigoto, non conobbe mai la pace. Cresciuto sotto il pugno di ferro dell'Impero romano nell'Europa del V secolo, tutta la sua vita fu una serie infinita di campagne contro Roma, fino a quando un nemico molto più terrificante entrò in gioco: la razza brutale di colonizzatori alieni conosciuti come Vine. Rapito e portato ai confini dello spazio, Aric e i suoi compagni prigionieri visigoti vissero la loro vita come schiavi dei Vine, senza alcuna speranza di fuga. Dopo diversi anni di prigionia a bordo di una nave della colonia dei Vine, Aric guidò una rivolta contro i suoi rapitori alieni, assaltando il sacro tempio degli alieni e rubando la loro reliquia più potente, Shanhara, l'armatura senziente X-O Manowar. Aric indossò all'armatura e divenne un tutt'uno con l'armatura, il primo sopravvivere al processo, e rivolse conto i Vine la loro arma più potente. Dopo uno schiacciante contrattacco dei Vine che lasciò molti degli alleati di Aric morti o morenti, Aric riuscì a malapena a fuggire dai suoi carcerieri prima di tornare sulla Terra. Al suo ritorn Aric apprende che a causa degli effetti della dilatazione temporale, sono trascorsi 1.600 anni dal suo rapimento e ora è rimasto bloccato nel 21° secolo. Sconvolto dalla perdita della sua famiglia e del suo popolo, Aric si isola nella giungla peruviana, ma i Vine non sono disposti a lasciare la loro reliquia più sacra nelle mani di un umano.

XO Manowar potrebbe quindi essere il secondo personaggio nell'universo cinematografico di Valiant Comics lanciato il mese scorso con uscita del film "Bloodshot" con Vin Diesel. In attesa di scoprire se Cena indosserà la sacra armatura dei Vine, l'attore sarà parte della Suicide Squad nel sequel di James Gunn in uscita nelle sale il 6 agosto 2021.





























Un post condiviso da John Cena (@johncena) in data: 8 Apr 2020 alle ore 5:22 PDT

