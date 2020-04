The Others: arriva il remake americano del film horror con Nicole Kidman

Di Pietro Ferraro giovedì 9 aprile 2020

L'acclamata "storia di fantasmi" del regista spagnolo Alejandro Amenábar fruirà di un moderno rifacimento americano.

The Others, la classica "ghost story" del regista spagnolo Alejandro Amenábar, interpretata da Nicole Kidman nel 2001, fruirà di un remake made in Holywood.

Grace Stewart (Kidman) è una madre che vive isolata in una remota tenuta di campagna con i suoi due bambini piccoli affetti da una malattia rara, caratterizzata da fotosensibilità, che li costringe a vivere lontano dalla luce del sole. L'arrivo di tre domestici presso la casa coincide con una serie di eventi strani e Grace inizia a temere che la casa sia infestata da fantasmi.

Secondo quanto riferisce il sito Deadline, Sentient Entertainment ha acquisito i i diritti di The Others e sta pianificando un remake. Renee Tab e Christopher Tuffin di Sentient saranno i produttori insieme a Lucas Akoskin di Aliwen Entertainment.

È quasi inquietante e sconcertante quanto siano attuali i temi del film: auto-isolamento, paranoia e paura, e naturalmente l'intenso desiderio di proteggere i nostri figli e noi stessi dai pericoli. Non vediamo l'ora di svelare gli strati dietro il personaggio principale Grace, il cui dolore e demoni attirano gli spettatori in un viaggio veramente compassionevole. Renee Tab - produttore

Questo remake sarà una moderna rivisitazione del film originale che era ambientato nel 1945, nello stile con cui si è recentemente "ammodernato" il thriller L'uomo invisibile. "The Others" è stato un successo di critica e ha incassato bene al botteghino, contro oltre 209 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il film ha vinto sette premi Goya, tra cui miglior film e miglior regista. Nicole Kidman è stata nominata per un Golden Globe Award per la migliore attrice drammatica e ad un BAFTA Award per la migliore attrice protagonista, con Amenábar nominato per un BAFTA Award per la migliore sceneggiatura originale, un evento molto raro per un film horror, genere di solito snobbato in ambito riconoscimenti. Lo spagnolo Alejandro Amenábar ha diretto anche l'horror Tesis, l'acclamato thriller Apri gli occhi che ha fruito di un remake con Tom Cruise, la storia vera Mare dentro Javier Bardem, il dramma storico Agora con Rachel Weisz e il thriller Regression con Emma Watson.