Alan Yang dirigerà un film dell'Universo Cinematografico Marvel?

Di Pietro Ferraro giovedì 9 aprile 2020

Il creatore dell'acclamata serie tv "Master of None" in lizza per dirigere un film dei Marvel Studios.

Marvel Studios e il regista Alan Yang si sono recentemente incontrati per discutere della potenziale regia di un film dell'Universo cinematografico Marvel.

Alan Yang è famoso per aver scritto e prodotto la sitcom Parks and Recreation e creato con Aziz Ansari l'acclamata serie tv Master of None vincitrice di tre Emmy e un Golden Globe. Yang ha anche recentemente debuttato alla regia con il dramma Tigertail in arriva su Netflix il 10 aprile.

Yang in una recente intervista con CineXpress ha rivelato di aver incontrato i Marvel Studios senza però scendere nel dettaglio.

Sono davvero onnivoro come avrete notato. Ho fatto commedie, ho fatto film drammatici. Sembrerà strano, ma ho incontrato la Marvel per dirigere un film per loro, quindi forse lo faremo lungo la strada.

Il prossimo film in programma per la "Fase 4" dell'UCM è Black Widow, purtroppo causa emergenza Coronavirus l'atteso film in solitaria della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson è stato rinviato a al 9 novembre, così come sono slittate le uscite estive di Marvel: vedi il film The Eternals posticipato al 12 febbraio 2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings al 7 maggio 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness al 5 novembre 2021 e Thor: Love and Thunder al 18 febbraio 2022.

Fonte: ComicBook