The Spy: trailer inglese e locandina del thriller norvegese

Di Pietro Ferraro giovedì 9 aprile 2020

Un'attrice svedese viene reclutata durante la seconda guerra mondiale per infiltrasi tra i nazisti di Oslo.

Disponibili un trailer e una locandina di The Spy, un thriller di spionaggio con protagonista l'attrice norvegese Ingrid Bolsø Berdal nei panni di un'attrice di teatro reclutata come spia durante la Seconda guerra mondiale

Un film teso, avvincente, con una tensione in crescendo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale a Stoccolma nel 1941, dove l'attrice Sonja Wigert (Ingrid Bolsø Berdal) viene arruolata dai servizi segreti svedesi e incaricata della missione di infiltrarsi tra i nazisti di Oslo. Ma quando Sonja inizia a innamorarsi dell'ufficiale tedesco che le è stato ordinato di sedurre, il lato torbido dell'amore, il doppio gioco e lo spionaggio diventano fatali.

Il cast è completato da Rolf Lassgård, Damien Chapelle , Alexander Scheer, Erik Hivju, Edvin Endre, Johan Widerberg e Gitte Witt.

L'attrice svedese Ingrid Bolsø Berdal ha interpretato Armistice nella serie tv Westworld e Atalanta nel film Hercules: Il guerriero al fianco di Dwayne "The Rock" Johnson. Altri crediti includono ruoli nel film horror Chernobyl Diaries - La mutazione, fantasy horror Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe e come protagonista nel film d'avventura Dagmar - L'anima dei vichinghi.

Il regista svedese Jens Jonsson (Snabba cash - Livet deluxe) dirige da una sceneggiatura scritta da Harald Rosenløw-Eeg (The Quake - Il terremoto del secolo) e Jan Trygve Røyneland (La scelta del Re). The Spy debutta direttamente in digitale nel Regno Unito il 29 giugno.