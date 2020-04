Walkaway Joe: trailer e poster del dramma con Jeffrey Dean Morgan

Di Pietro Ferraro giovedì 9 aprile 2020

David Strathairn e Jeffrey Dean Morgan per l'esordio alla regia dell'attore Tom Wright.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e locandina di Walkaway Joe, un dramma che segna il debutto alla regia dell'attore Tom Wright supportato da un cast che include Julian Feder, David Strathairn e Jeffrey Dean Morgan meglio noto come il Negan della serie tv The Walking Dead.

La trama ufficiale:





Nella tradizione dei classici americani, Walkaway Joe è la storia di un'improbabile amicizia tra un ragazzo (Julian Feder) alla ricerca di suo padre e un solitario vagabondo (David Strathairn) che si nasconde dal suo passato. L'uno nell'altro sperimentano il potere di una seconda possibilità e un'opportunità di redenzione.

Il cast è completato da Julie Ann Emery, David Jensen, Susan Gallagher, Challen Cates, Michael Papajohn, Wayne Pére, Andrea Frankle, Robert Walker Branchaud, Kim Baptiste e Tony Demil.

L'attore Tom Wright, qui al suo primo lungometraggio da regista, ha diretto anche un epsiodio della serie tv NCIS - Unità anticrimine, ha recitato in Delitto alla Casa Bianca, La bottega del barbiere e Transformers - L'ultimo cavaliere, si è cimentato come stuntman negli anni '80 in film come Un poliziotto in blue jeans e The Principal - Una classe violenta e vanta crediti in una lunga lista di serie tv che includono CSI - Scena del crimine, Dr. House, Numb3rs, The Mentalist, Ray Donovan e The Magicians.

Wright dirige da una sceneggiatura dell'esordiente Michael Milillo. Il film prodotto da Minor Childers, Rachel McHale e Michael Milillo debutterà negli Stati Uniti l'8 maggio.