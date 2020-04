Stasera in tv: "L'albero degli zoccoli" su Rai 3

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Luigi Ornaghi: Batistì

Francesca Moriggi: Batistìna

Omar Brignoli: Mènec

Antonio Ferrari: Tunì

Teresa Brescianini: vedova Runc

Giuseppe Brignoli: nonno Anselmo

Lorenzo Pedroni: nonno Finard

Giuseppina Sangaletti: moglie del Finard

Battista Trevaini: Finard

Maria Grazia Caroli: Bettina

Pasqualina Brolis: Teresina

Massimo Fratus: Pierino

Carlo Rota: Peppino

Francesca Villa: Annetta

Felice Cervi: Ustì

Pierangelo Bertoli: Secondo

Brunella Migliaccio: Olga

Giacomo Cavalleri: Brena

Lorenza Frigeni: moglie di Brena

Lucia Pezzoli: Maddalena

Franco Pilenga: Stefano

Carmelo Silva: don Carlo

Mario Brignoli: padrone

Emilio Pedroni: fattore

Vittorio Capelli: Frikì

Francesca Bassurini: suor Maria

Lina Ricci: donna del segno

Guglielmo Badoni: padre dello sposo

Laura Locatelli: madre dello sposo

Nella campagna bergamasca di fine ottocento si alternano le vicende di quattro famiglie contadine. Un bambino sveglio e intelligente, Mènec, torna un giorno a casa con uno zoccolo rotto. Il padre, non avendo i soldi per comprargli un nuovo paio di scarpe, decide di tagliare di nascosto un albero per fare un nuovo paio di zoccoli al figlio. Accanto a questa piccola storia si alternano episodi di umile vita contadina fatta di lavoro nei campi, preghiera e amori.

...già mentre scrivevo la sceneggiatura mi resi conto che la scelta delle musiche per questo film sarebbe stato un momento delicato: non avevo idee precise e anche le poche soluzioni che mi venivano in mente non mi piacevano e le scartavo quasi subito. Durante le riprese mi tornava ogni tanto il pensiero di "quale musica" ma ogni volta rinviavo ad un altro momento aspettando che quasi fosse la musica a trovare me invece del contrario. E si può dire che è avvenuto proprio così. Per avere un'idea del ritmo di montaggio di certe sequenze di solito provo accostare alle immagini brani di musica qualsiasi e la cosa più o meno funziona sempre.. Questa volta, stranamente, il film rifiutava qualsiasi tipo di musica, come se le atmosfere della campagna e le vicende dei contadini appartenessero ad un mondo diverso (a una cultura diversa). Alla fine quasi per rassegnazione, provai con una Sonata per organo di Bach, e subito mi resi conto che avevo finalmente trovato la musica per il mio film. Qualcuno ha detto che Bach è forse un tocco eccessivamente aristocratico per un film sui contadini. Non sono d'accordo. Credo che la grandezza di Bach, come la poesia, non sia né aristocratica né popolaresca ma semplice ed essenziale come la verità. Perciò sono convinto che il mondo contadino e la musica di Bach si conoscessero e andassero d'accordo ancora prima che si incontrassero nella colonna sonora dell'Albero degli Zoccoli.

Ermanno Olmi