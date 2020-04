Alien: artista crea una mascherina ispirata all'iconico facehugger

Di Pietro Ferraro venerdì 10 aprile 2020

Ai tempi del Coronavirus la creatività non si ferma e un'artista tedesca crea una mascherina ispirata alla saga di Alienm

Se l'emergenza Coronavirus ha portato una inevitabile carica ansiogena con numeri sconcertanti, i film su pandemie e di stampo post-apocalittico e catastrofico sono in cima alle visioni in streaming, e ora si raggiunge l'apoteosi creativa all'insegna del bizzarro andante con il sito Screenrant che segnala una artista che ha creato una mascherina che definire inquietante è un eufemismo, e a dirlo è un fan sfegatato della saga Alien.

La pagina facebook dell'artista tedesca Lady Frankenstein propone una mascherina ispirata al Facehugger, che rappresenta il secondo stadio del ciclo di vita dell'iconico Xenomorfo. questo parassitoide è munito otto lunghe zampe simili a dita che gli permettono di strisciare rapidamente e una lunga coda adattata per fare grandi salti. Queste particolari appendici occludono volto e bocca dell'ospite e danno al facehugger un aspetto paragonabile agli artropodi chelicerati come aracnidi e granchi a ferro di cavallo. Naturalmente il design originale del facehugger è stato ridimensionato per adattarsi al design della mascherina, ma l'impatto è davvero impressionante.

La saga di Alien lanciata nel 1978 da Ridely Scott al momento conta tre sequel (Aliens, Alien³, Alien - La clonazione), due prequel (Prometheus, Alien: Covenant), due crossover (Alien vs. Predator, Aliens vs. Predator 2) e un mancato sequel, l'Alien 5 di Neill Blomkamp, un sequel dell'Aliens di James Cameron accantonato da 20th Century Fox in favore del deludente prequel Alien: Covenant di Ridley Scott che dovrebbe fruire di un terzo film. Dopo un primo annuncio che il terzo prequel si sarebbe svolto sul planetoide LV-426, con gli Ingegneri a caccia di David8 a seguito della strage perpetrata sul Pianeta 4, abbiamo appreso in seguito che dopo l'acquisizione della 21st Century Fox, la Disney "continuerà a creare nuove storie" nella serie Alien e che un terzo prequel sarebbe "in fase di sceneggiatura" con Ridley Scott designato alla regia.