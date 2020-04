E' morto Dieter Laser, il Dr. Heiter di The Human Centipede

E' scomparso all'età di 78 anni Dieter Laser, attore tedesco noto per ruoli nella famigerata trilogia horror The Human Centipede di Tom Six. Laser in realtà è scomparso lo scorso 9 febbraio, ma solo in queste ultime ore la notizia è stata ufficializzata dalla famiglia che ha utilizzato Twitter per comunicare la triste notizia.







Laser, nato a Kiel in Germania il 17 febbraio 1942, inizia la sua carriera cinematografica nel 1968 con un ruolo nel dramma televisivo Im Dickicht der Städte (1968), nel 1975 recita in Il caso Katharina Blum diretto da Volker Schlöndorff e Margarethe von Trotta e nel 1978 interpreta un avvocato nel dramma crime L'alibi di cristallo. Gli anni '80 sono segnati solo da ruoli sul piccolo schermo in film tv e serie televisive mentre gli anni '90 vedono Laser tornare sul grande schermo, In questo periodo l'attore recita nel dramma americano L'infiltrato (1990) con Jürgen Prochnow e Peter Coyote, in Tentazione di Venere (1991), dramma romantico con Glenn Close, e ancora in L'orco - The Ogre (1996) con John Malkovich.

Nel 2009 Laser interpreta il folle e perverso Dr. Heiter in The Human Centipede (First Sequence), uno scienziato pazzo che rapisce e mutila un trio di turisti per "riassemblarli" in un millepiedi umano. Laser tornerà al franchise con un ruolo in The Human Centipede III (Final Sequence), stavolta l'attore impersona Bill Boss, un direttore di un famigerato carcere che ispirandosi ai film di "The Human Centipede" cerca di creare un millepiedi umano di 500 persone come soluzione ai suoi problemi di disciplina tra i detenuti.

Altri crediti di Laser includono Führer Ex (2002), Big girls don't cry - La vita comincia oggi (2002) e un personaggio ricorrente nella serie tv Lexx. L'ultimo ruolo di Laser risale al 2017 in November, un dramma horror a tinte fantasy tratto dal bestseller "Rehepapp" di Andrus Kivirähk e ambientato in un villaggio pagano estone afflitto da una pestilenza e infestato da spiriti e licantropi.

Tom Six che ha diretto i film della serie The Human Centipede ha utilizzato Twitter per condividere con i fan un ricordo di Laser.

Sono completamente scioccato che Dieter sia morto. Era una forza della natura, un essere umano unico e un attore iconico. Sono così dannatamente orgoglioso di aver creato insieme la cultura pop. Avrei voluto poter fare molti più film. RIP amico mio, vivrai per sempre sullo schermo!







Fonte: Bloody Disgusting