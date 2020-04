Beetlejuice: nuovo trailer del documentario "Recently Deceased"

Di Pietro Ferraro venerdì 10 aprile 2020

Un nuovo documentario racconterà la creazione del "Beetlejuice" di Tim Burton.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer di The Documentary for the Recently Deceased: The Making of Beetlejuice, un nuovo documentario sulla realizzazione dell'amata commedia horror "Beetlejuice" diretta da Tim Burton nel 1988 e interpretata da Michael Keaton e Winona Ryder.

Il documentario parzialmente finanziato su Kickstarter è diretto dal regista francese Fred China in collaborazione con i produttori Adam F. Goldberg (I Goldberg, Schooled) e Lee Leshen (Back in Time, Ghostheads, Waldo on Weed). Il film includerà interviste con il cast e la troupe, foto e video dietro le quinte, rare riproduzioni d'archivio, interviste con persone di East Corinth (location del film) reunion di fan e di collezionisti di oggetti di scena. Il documentario è anche fornito di una colonna sonora originale composta da Alexandre Poncet.

Il documentario include interviste a Maree CHEATHAM [attrice, "Sarah DEAN"], Deborah PALMER [attrice, "Assistente del mago"], Tom DUFFIELD [direttore artistico], Jane JENKINS [direttore casting], Cheryl CARASIK [capo decoratore set], Jane O'NEAL [fotografo di scena], vincitore dell'Oscar Robert SHORT [designer creature], Pete GERARD [supervisori effetti di animatronica], Mark Bryan WILSON [marionettista2], James BELOHOVEK [produzione miniature], Max CERVANTES [oggetti di scena speciali, Effetti di animatronica], Michael W. MOORE [oggetti di scena speciali, Effetti di animatronica], Jack JOHNSON [illustratore, Concept Artist], Larry WILSON [Scrittore, Produttore], vincitori dell'Oscar Ve NEILL & Steve LAPORTE [truccatore3], Jim AUPPERLE [stop motion], Joerg FIEDERER [effetti speciali], Susan KELLERMAN [Attrice, "Grace"], Carmen HUBIS [comparsa, "segretaria"], Charles SCHNEIDER [comparsa, "impiccato"], Dale BRADY [marionettista2], Rick KESS [produzione miniature].

Al momento il documentario è sprovvisto di una data di uscita ufficiale.