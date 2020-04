Kubrick by Kubrick: trailer del documentario di Grégory Monro

Di Pietro Ferraro venerdì 10 aprile 2020

Esclusiva registrazioni audio del leggendario Stanley Kubrick per un nuovo documentario.

Disponibile un trailer ufficiale di Kubrick by Kubrick, un nuovo documentario che doveva fare tappa al Tribeca questo mese, prima della cancellazione del festival causa emergenza Coronavirus. Il documentario, diretto dal regista francese Grégory Monro, è un viaggio raro e trascendente nella vita e nei film del leggendario Stanley Kubrick come non lo abbiamo mai visto prima, con un tesoro di registrazioni di interviste rinvenute dal maestro stesso.

Nuove registrazioni esclusive di interviste dettagliate con il mitico regista che coprono 30 anni e che rimandano alle sue filosofie assemblate dal documentarista Grégory Monro che intreccia un arazzo di filmati d'archivio con il ritmo e la cura di uno storico consumato che si gode le sue scoperte. Non estraneo alle indagini sulle leggende dello schermo, il saggio cinematografico esuberante e lirico di Monro è vitale. Portando gli spettatori in un viaggio oltre Giove, "Kubrick by Kubrick" celebra l'essenza di ciò che un film significa per coloro che lo realizzano e coloro che lo guardano.

In un'opera di finzione, devi avere conflitti. Se non c'è un problema in una storia, può quasi per definizione non essere una storia. Stanley Kubrick

I crediti dell'attore e regista Grégory Monro includono regie di svariati documentari tra cui Toulouse-Lautrec, l'insaisissable, James Stewart, Robert Mitchum: The Two Faces of America, Jerry Lewis, clown rebelle, Calamity Jane: Légende de l'Ouest e Monsieur de Funès.