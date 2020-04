Cosa mi lasci di te arriva in streaming su Amazon Prime

Di Pietro Ferraro venerdì 10 aprile 2020

Il film "I Still Believe" ispirato alla vita del cantante statunitense Jeremy Camp arriva in digitale il 17 aprile.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

A seguito della chiusura dei cinema causa emergenza Coronavirus è saltata l'uscita italiana del dramma Cosa mi lasci di te e ora Notorious Pictures ha annunciato l'arrivo del film direttamente in streaming su Amazon Prime il prossimo 17 aprile.

Il film diretto da Jon e Andrew Erwin è ispirato alla vita del cantante statunitense Jeremy Camp. A vestire i panni del musicista sarà KJ Apa il giovane attore che ha avuto il suo primo ruolo nel 2014 con Qua la zampa! e ha ottenuto fama internazionale con la sua partecipazione nella serie tv Riverdale.

C"osa mi lasci di te" è ispirato ad una commovente storia vera e racconta dell’amore di Jeremy Camp per la sua fidanzata Melissa. I due giovanissimi decidono di sposarsi nonostante le gravi condizioni di salute della ragazza e da questa esperienza nasce la canzone "I Still Believe", uno dei brani più famosi di Jeremy Camp e colonna sonora del film.

Jeremy Camp ha pubblicato undici album. La sua musica, un mix di ballate con influenze rock, lo ha portato a vincere cinque GMA Dove Awards, a ricevere tre nomination all’American Music Awards e un Grammy Award come 'miglior album Pop/Contemporary Gospel' nel 2010 per il suo album, "Speaking Louder Than Before".

Nel cast, accanto a KJ Apa, troviamo Britt Robertson (Tomorrowland) nei panni di Melissa, Gary Sinise (CSI: New York) sarà Tom Camp il padre del ragazzo, Shania Twain, Britt Robertson, Melissa Roxburgh e Nathan Dean Parson.

[Per ascoltare il brano "I Still Believe" clicca sull'immagine in alto]