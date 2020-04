Hellraiser: trovati regista e sceneggiatori per il reboot

sabato 11 aprile 2020

Il team che ha realizzato "The Night House" e "Siren" reclutato per il remake di Hellraiser.

Torna in pista il reboot di Hellraiser che proverà a rilanciare un iconico franchise horror finito nel limbo delle produzioni direct-to-video, con una china qualitativa che ha toccato il fondo con Hellraiser: Revelations, film che si è rivelato uno dei peggiori sequel horror mai realizzati e il peggior capitolo del franchise, così brutto che alla sua uscita mandò su tutte le furie Clive Barker che si sfogò via Twitter imprecando contro un film che era un vero e proprio insulto all'immaginario horror creato dallo scrittore.

David Goyer e Spyglass Media Group hanno reclutato David Bruckner per la regia e Ben Collins e Luke Piotrowski per la sceneggiatura. il trio ha già collaborato con Goyer per il thriller-horror The Night House con Rebecca Hall e hanno scritto insieme anche l'horror Siren (2016), pare siamo di fronte ad un team ben collaudato.

I crediti di Bruckner includono regie per il thriller fantascientifico The Signal, l'episodio "The Accident" dell'antologia horror Southbound - Autostrada per l'inferno, il film horror Il rituale di Netflix e due episodi della serie tv Creepshow, insomma un solido curriculum che dovrebbe dare solidità al progetto.

Per il sottoscritto il franchise Hellraiser termina con il secondo capitolo Hellbound: Hellraiser II - Prigionieri dell'Inferno (1989), anche se il successivo Hellraiser III - Inferno sulla città (1992) non è un sequel completamente privo di appeal, ma già mostrava i primi segni della deriva poi presa in seguito dalla saga che terminerà la sua corsa sul grande schermo nel 1996 con Hellraiser IV - La stirpe maledetta diretto da Kevin Yagher con lo pseudonimo Alan Smithee. Dal successivo Hellraiser 5: Inferno del 2000, la serie sfornerà altri 6 capitoli tutti direct-to-video con il più recente Hellraiser: Judgment (2018) che ha risollevato un po' le sorti del franchise lasciando ben sperare per il futuro.

