16 States: un film con pandemia zombie per il regista di Man in the Dark

Di Pietro Ferraro sabato 11 aprile 2020

Il regista del remake "Evil Dead" e del thriller "Man in the Dark" alla regia di un zombie-movie post-apocalittico.

Fede Alvarez regista del thriller Man in the Dark e del remake Evil Dead torna dietro la macchina da presa un film che racconta di una pandemia zombie dal titolo 16 States. La sceneggiatura del progetto è stata scritta per Warner Bros. dai registi John Requa e Glenn Ficarra ("Crazy, Stupid, Love" e "Focus - Niente è come sembra") e poi acquisita da Lionsgate.

La trama di 16 States segue il viaggio di una madre che cerca di raggiungere la sua famiglia sullo sfondo di una pandemia zombie, a quanto riporta la fonte il film rievoca le atmosfere del post-apocalittico Io sono leggenda con Will Smith.

Il progetto vede Alvarez fare di nuovo squadra con Joe Drake, Nathan Kahane ed Erin Westerman, che provengono tutti da Lionsgate. In precedenza Drake e Kahane hanno prodotto "Man in the Dark" di Alvarez quando erano partner di Sam Raimi alla Ghost House Pictures. 16 States è prodotto anche da Alvarez, Shintaro Shimosawa e Rodolfo Sayagues con Bad Hombre, Roy Lee e Miri Yoon per Vertigo Entertainment e Requa, Ficarra e Charlie Gogolak per la Zaftig Films.

Oltre che al lavoro su un sequel di Man in the Dark, Fede Alvarez è anche a bordo come produttore di un reboot di Non aprite quella porta.

Fonte: ComicBook