Robin Hood: il remake live-action in sviluppo per Disney +

Di Pietro Ferraro sabato 11 aprile 2020

Disney annuncia un nuovo remake live-action per il classico animato "Robin Hood" del 1973

Altro giro e altro remake in sviluppo alla Disney, stavolta si tratta di un rifacimento del classico animato Robin Hood del 1973. Il film realizzato in un mix di live-action / CGI sarà diretto dal regista Carlos López Estrada i cui crediti includono l'acclamata comedy-crime Blindspotting e la commedia musicale Summertime.

Il sito THR riporta che remake di Robin Hood è attualmente in fase di sviluppo come un esclusiva per il canale streaming Disney +. La sceneggiatura di quello che viene descritto come un musical live-action è stata affidata a Kari Granlund che ha anche scritto il live-action di Lilli e il vagabondo parte delle esclusive del canale streaming della Disney.

Il mix di live-action e CGI servirà a dar vita a personaggi come le volpi Robin e Marian, l'orso Little John e il leone Principe Giovanni. L'idea è di unire il fotorealismo di film come Il re leone e Il libro della giungla all'espressività di animali antropomorfi più vicina alla classica animazione Disney.

La più recente incarnazione live-action di Robin Hood è stata quella action di Taron Egerton nel prequel Robin Hood - L'origine della leggenda del 2018, pellicola prodotta da Leonardo DiCaprio che si è rivelata un sonoro flop di critica e incassi.

I remake disney viaggiano su incassi da blockbuster con Il re leone e Aladdin che hanno recentemente toccato il tetto del miliardo di dollari d'incassi al botteghino mondiale. Dopo lo stop causa pandemia Coronavirus, Disney ha fatto slittare il remake live-action di Mulan a luglio mentre è attualmente in sviluppo, sempre per il canale Disney +, un live-action anche per il classico La spada nella roccia.