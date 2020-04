Le notti di Salem: Gary Dauberman dirigerà il film horror

Di Pietro Ferraro sabato 11 aprile 2020

Il regista di "Annabelle 3" scrive e dirige un nuovo film basato su "Le notti di Salem" di Stephen King.

Gary Dauberman prolifico sceneggiatore horror, che ha recentemente adattato l'IT di Stephen King per il grade schermo, è stato reclutato da New Line per dirigere il film horror Le notti di Salem, un altro adattamento di un racconto horror di King che sarà prodotto da James Wan con Roy Lee e Mark Wolper.

Dauberman stava già lavorando alla sceneggiatura del film, ma ha deciso di prendersi anche l'onere della regia facendo di "Le notti di Salem" il suo secondo lavoro dietro la macchina da presa dopo l'esordio con Annabelle 3.

Pubblicato nel 1975, il libro di King racconta di un casa abbandonata in un cittadina sperduta E infestata da vampiri assetati di sangue. Protagonista della storia è Ben Mears, uno scrittore che torna ai luoghi della sua infanzia per esorcizzare una terribile esperienza avuta da ragazzino a Casa Marsten, il tetro e minaccioso edificio che domina il villaggio che ora sembra abitato. Ma chi è il sedicente signor Barlow, il nuovo proprietario della spettrale dimora? Perché la sua presenza è percepibile solo dopo il tramonto? E che cosa sta succedendo ai pacifici abitanti del Lot?

Gary Dauberman oltre a scrivere il nuovo adattamento cinematografico in due parti di "IT", ha scritto anche diversi film del "Conjuring Universe": lo spin-off Annabelle, il sequel Annabelle 2: Creation e lo spin-off The Nun - La vocazione del male. Dauberman ha anche creato e scritto il pilota della serie tv Swamp Thing.

"Salem's Lot" è stato precedentemente adattato nel 1979 come miniserie tv diretta da Tobe Hooper, miniserie che ha fruito di un sequel, I vampiri di Salem's Lot, formato film tv, diretto nel 1987 da Larry Cohen. Nel 2004 Rob Lowe è stato protagonista di un rifacimento della miniserie tv del '79 e nel 2010 è stato prodotto Shiki, un anime giapponese fortemente influenzato da "Le Notti di Salem".

Fonte: THR