The Selection: Netflix adatta il romanzo YA di Kiera Cass in un film

Di Pietro Ferraro sabato 11 aprile 2020

Netflix adatta il primo capitolo della saga distopica "The Selection".

Netflix adatterà in un film The Selection, il romanzo young adult di Kiera Cass, che sarà diretto da Haifaa Al-Mansour (foto in alto), la prima regista donna dell'Arabia Saudita. Al-Mansour che ha diretto La bicicletta verde, Mary Shelley - Un amore immortale con Elle Fanning e The Perfect Candidate, torna a collaborare con Netflix dopo aver diretto la commedia romantica Dacci un taglio.

La trama ufficiale del romanzo:





Molti anni dopo la Quarta guerra mondiale, in un Paese lontano, devastato dalla miseria e dalla fame, l'erede al trono sceglie la propria moglie con un reality show. Spettacolare. Così, per trentacinque ragazze la Selezione diventa l'occasione di tutta una vita. L'opportunità di sfuggire a un destino di fatica e povertà. Di conquistare il cuore del bellissimo principe Maxon, e di sognare un futuro migliore. Un futuro di feste, gioielli e abiti scintillanti. Ma per America Singer è un incubo. A sedici anni, l'ultima cosa che vorrebbe è lasciare la casa in cui è cresciuta per essere rinchiusa tra le mura di un palazzo che non conosce ed entrare a far parte di una gara crudele. In nome di una corona - e di un uomo - che non desidera. Niente e nessuno, infatti, potrà strapparle dal cuore il ragazzo che ama in gran segreto: il coraggioso e irrequieto Aspen, l'amico di sempre, che vorrebbe sposare più di ogni altra cosa al mondo. Poi, però, America incontra il principe Maxon, e la situazione si complica. Perché Maxon è tutto ciò che Aspen non sarà mai: affascinante, gentile, premuroso e immensamente ricco. E può regalarle un'esistenza che lei non ha mai nemmeno osato immaginare...

The Selection sarà prodotto da Margaret French Isaac con Denise Di Novi (Piccole donne) e Pouya Shahbazian (Divergent) a bordo come produttori esecutivi.

Sono entusiasta di lavorare con la brillante Haifaa Al-Mansour e i nostri amici di Netflix in questo film speciale. Dopo aver lavorato su alcuni adattamenti di libri di alto profilo, non avevo mai visto il fervore e la passione che i fan di "The Selection" hanno per l'adattamento in film della serie di libri di Kiera Cass. Pouya Shahbazian - produttore

The Selection è il primo di una saga di cinque volumi (disponibili su Amazon Italia) che include i sequel The Elite, The One, The Heir e The Crown. In seguito al successo di questa serie sono stati pubblicati i racconti brevi The Queen e The Prince (che fungono da prequel), The Guard e The Favorite. Tutti i libri editi da Sperling & Kupfer sono disponibili anche in un unico volume intitolato Il Mondo di The Selection.

Kiera Cass si è laureata alla Radford University in storia. Cresciuta in Carolina del Sud vive attualmente a Christiansburg, in Virginia, con il marito ingegnere elettrico, un figlio ossessionato dall'auto e una figlia patita di principesse. ODIA quando le persone non riescono a usare gli indicatori di direzione, volare e le insalate; AMA le forniture per ufficio, le boy band e i dessert.

Fonte: Indiewire