Stasera in tv: "Emoji - Accendi le emozioni" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 12 aprile 2020

Rai 3 stasera propone Emoji - Accendi le emozioni (The Emoji Movie), film d'animazione del 2017 diretto da Tony Leondis e prodotto da Sony Pictures Animation.

Cast e personaggi

T. J. Miller: Gene

James Corden: Ghimmifive

Anna Faris: Rebel

Maya Rudolph: Smile

Steven Wright: Bahrt

Jennifer Coolidge: Bahrbara

Patrick Stewart: Poop

Christina Aguilera: Akiko Glitter

Sofía Vergara: Flamenca

Sean Hayes: Steven

Rachael Ray: Spam

Jeff Ross: Troll

Jake T. Austin: Alex

Tati Gabrielle: Addie McCallister

Rob Riggle: Gelato

Conrad Vernon: Cavallo di Troia

Doppiatori italiani

Federico Russo: Gene

Roberto Gammino: Ghimmifive

Veronica Puccio: Rebel

Marisa Passera: Smile

Edoardo Siravo: Bahrt

Francesca Draghetti: Bahrbara

Tito Marteddu: Alex

Roberto Fidecaro: Cavallo di Troia

Simone Mori: Troll





Trama e recensione

Dietro tutte le app di messaggistica si nasconde Messaggiopoli, una vivace città in cui vivono gli emoji, che sperano di essere selezionati dal proprietario dello smartphone. Ogni emoji ha una sola espressione facciale ma ciò non vale per Gene, una esuberante icona nata senza filtri e dotata di espressioni multiple. Determinato a diventare “normale” per essere simile alle altre emoticon, Gene chiede aiuto al suo miglior amico Gimme-5 e alla famigerata hacker Rebel. I tre si imbarcheranno in un avventuroso viaggio tra app per trovare il Codice che potrà risolvere il problema di Gene. Quando però un pericolo maggiore minaccia tutto lo smartphone, avranno per le mani il destino di tutte le emoticon e del loro universo.





Curiosità



Il film è diretto da Tony Leondis alla sua terza regia dopo il direct-to video Lilo & Stitch 2 e il corto Kung Fu Panda: I segreti dei maestri.



La Sony ha invitato Jack Douglass, proprietario del canale YouTube "jacksfilms", alla prima mondiale, perché ha elogiato sarcasticamente il film.



Il 13 gennaio 2018, l'Arabia Saudita ha revocato il divieto di 35 anni per i cinema. Questo è stato il primo film mostrato pubblicamente nel paese. E' stato proiettato in un festival cinematografico a Jeddah, con una doppia proiezione con Capitan Mutanda (2017).



La Sony ha promosso l'ultima uscita del trailer ospitando una conferenza stampa a Cannes il giorno prima del Festival di Cannes 2017, che ha visto la partecipazione di T.J. Miller voce originale di Gene. Variety definì l'evento "leggermente imbarazzante", e The Hollywood Reporter lo descrisse come una "assurdità promozionale".



Secondo T.J. Miller, questo è stato il film d'animazione prodotto più rapidamente nella storia.



Questo è stato il primo lungometraggio animato nominato ai Razzie Awards per il peggior film, peggior regista e peggior sceneggiatura. È stato anche il primo film d'animazione nominato per un Razzie per la peggiore sceneggiatura da Il gobbo di Notre Dame (1996), che venne nominato come "Film peggior scritto che ha incassato oltre cento milioni di dollari". Alla fine "Emoji" ha vinto tutti e cinque i Razzie per il quale era stato nominato, tra cui peggior film e peggior regista.



Il critico cinematografico Chris Stuckmann ha definito questo film "Il peggior film del 2017".



Una settimana prima dell'uscita del film, la Sony ha twittato una controversa immagine promozionale parodiando la serie tv The Handmaid's Tale di Hulu. Lo studio fu subito criticato considerando il contenuto e i temi della serie Hulu. Dopo il contraccolpo il tweet è stato eliminato.



Il titolo originale era "Emojimovie: Express Yourself".



La trama di questo film è simile alla trama di Ralph spaccatutto (2012).



Quando il telefono ha iniziato a cancellare, Poop doppiato da Patrick Stewart grida "Allarme Rosso". Questo è un ovvio cenno al ruolo di Stewart come Capitano Picard in Star Trek: The Next Generation.



Questo è il sesto film d'animazione della Sony Animation ad essere accompagnato da un cortometraggio. Gli altri sono: Surf's Up (2007), Piovono polpette (2009), Arthur Christmas (2011), Piovono polpette 2 (2013) e Hotel Transylvania 2 (2015).



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 217.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore scozzese Patrick Doyle (Harry Potter e il calice di fuoco, Thor, L'alba del pianeta delle scimmie) al suo secondo film d'animazione dopo La spada magica - Alla ricerca di Camelot (1998). Doyle ha musicato anche il videogioco Puppeteer (2013).



