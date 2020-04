Stasera in tv: "Jesus" su Rai 1

Di Pietro Ferraro domenica 12 aprile 2020

Rai 1 stasera propone "Jesus", film per la televisione del 1999 diretto da Roger Young e interpretato da Jeremy Sisto, Miles C. Hobson, Josh Maguire, Jacqueline Bisset e Gary Oldman.

Cast e personaggi

Jeremy Sisto: Gesù

Jacqueline Bisset: Maria

Armin Mueller-Stahl: Giuseppe

Debra Messing: Maria Maddalena

Gary Oldman: Ponzio Pilato

David O'Hara: Giovanni Battista

Jeroen Krabbé: Satana

G. W. Bailey: Livio

Claudio Amendola: Barabba

Luca Zingaretti: Pietro

Luca Barbareschi: Erode Antipa

Christian Kohlund: Caifa

Elena Sofia Ricci: Erodiade

Gabriella Pession: Salomé

Stefania Rocca: Maria di Betania

Thomas Lockyer: Giuda

Ian Duncan: Giovanni

Peter Gevisser: Lazzaro

Rick Warden: Iaret

Fabio Sartor: Giacomo

Maria Cristina Heller: Marta di Betania

Roger Hammond: Nicodemo

Doppiatori e personaggi

Riccardo Rossi: Gesù

Maria Pia Di Meo: Maria

Luciano De Ambrosis: Giuseppe

Emanuela Rossi: Maria Maddalena

Nino Prester: Ponzio Pilato

Francesco Pannofino: Giovanni Battista

Sergio Di Stefano: Satana

Angelo Nicotra: Livio

Alessandro Rossi: Caifa

Massimo Lodolo: Giuda

Fabrizio Manfredi: Giovanni

Simone Mori: Lazzaro

Antonio Sanna: Iaret

Renato Mori: Nicodemo

La trama

Curiosità



Inizialmente a Gary Oldman fu offerto il ruolo di Satana nella sua versione maschile. Lo rifiutò, ma chiese un ruolo diverso e finì per interpretare Ponzio Pilato. Il ruolo di Satana alla fine è andato a Jeroen Krabbé.



Jeremy Sisto è in realtà un buddista praticante a causa di suo padre, anche se è cresciuto con la fede cattolica romana.



Jeremy Sisto aveva 25 anni quando interpretò il 33enne Gesù.



Il cast include gli attori italiani Claudio Amendola (Barabba), Luca Zingaretti (Pietro), Luca Barbareschi (Erode Antipa), Elena Sofia Ricci (Erodiade), Gabriella Pession (Salomé) e Stefania Rocca (Maria di Betania).



L'evangelista John MacArthur ha criticato la serie per la sua mancanza di autenticità e una irreale scena della crocifissione con un ebreo della folla (non vestito da romano) che inchioda Gesù sulla croce. Una controversia simile si ebbe con lo sceneggiato televisivo Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli.



Il film è andato in onda nel suo formato originale di miniserie televisiva in due parti nello stesso anno di Maria, madre di Gesù, che ha visto Christian Bale nei panni di Gesù.



Sebastian Knapp ha interpretato un apostolo in un film televisivo su Gesù Cristo due volte, ma con ruoli diversi. In questo film televisivo, ha interpretato Matteo. In La Bibbia - Dio nella storia (2013), ha interpretato Giovanni.



Il film è una co-produzione Italia, Repubblica Ceca, Germania, Stati Uniti d'America ideata dalla Lubě per Lux Vide, Betafilm, Five Mile River Film e Quinta Communications, in associazione con Rai Fiction, France 2, Antena 3, ARD, Mtm, Česká televize, Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging (Ncrv) e BSkyB, fa parte de "Le storie della Bibbia".



Il film ha fruito di un budget di 20 milioni di dollari.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Patrick Williams , compositore americano con all'attivo oltre 150 colonne sonore per film e spettacoli televisivi. Williams ha ottenuto 21 nomination agli Emmy, 12 nomination ai Grammy e una candidatura all'Oscar nel 1979 per la colonna sonora del dramma All American Boys (Breaking Away) di Peter Yates. I crediti di Williams includono musiche anche per La fantastica sfida (1980), La miglior difesa è... la fuga (1984) e Ho sposato un fantasma (1984).

La colonna sonora include il brano "Pie Jesus" dal "Requiem" composto da Andrew Lloyd Webber e interpretato da Sarah Brightman con Paul Miles-Kingston & The Winchester Cathedral Choir.



1. I Need You - LeAnn Rimes

2. The Love That You've Been Looking For - 98 Degrees

3. City By a River - Hootie & the Blowfish

4. Jesus, He Loves Me - Edwin McCain

5. Pie Jesu - Sarah Brightman

6. Spirit in the Sky - dc Talk

7. Jesus Theme - Patrick Williams

8. Heaven to Earth - Michael English

9. Fly to You - Avalon

10. When You Walked Into My Life - Jaci Velasquez

11. Shining Star - Yolanda Adams

12. Love Can Change Your Mind - Lonestar

13. Nobody Ever (Only You) - Steven Curtis Chapman

