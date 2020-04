Ritorno al futuro 2: il remake "fatto in casa" dai fan e dal regista Taylor Morden

Di Pietro Ferraro lunedì 13 aprile 2020

Il regista di "The Last Blockbuster" ha creato con i fan di tutto il mondo una versione di "Ritorno al futuro 2" ai tempi del Coronavirus.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Ricordate la commedia Be Kind Rewind - Gli acchiappafilm del regista Michel Gondry? In quel film Mike (Jack Black) cancella inavvertitamente ogni videocassetta di una videoteca in cui lavora l'amico Jerry (Mos Def). A quel punto disperati i due escogitano un piano per nascondere il disastro realizzando un "Ghostbusters" fatto in casa che noleggiano ad una ignara cliente. Invece che insulti, il lavoro dei due innesca una inattesa richiesta di classici cinematografici fatti in casa (RoboCop, 2001: Odissea nello spazio, King Kong, Men in Black, Carrie - Lo sguardo di Satana) che il duo realizzerà creando un vero e proprio seguito di culto.

The Last Blockbuster: trailer del documentario con Kevin Smith L'ultimo negozio Blockbuster diventa la scusa per uno sguardo divertente e nostalgico all'epoca dei noleggi video.

Il cenno a "Be Kind Rewind" è d'obbligo nel presentarvi l'iniziativa denominata "Project 88", un progetto particolarmente azzeccato al tempo di Coronavirus e di auto-quarantena, tempi in cui i social-media sono diventati ancor di più luoghi di creatività e di micro-progetti fatti in casa.

Il regista Taylor Morden, l'uomo dietro al documentario The Last Blockbuster, si è coordinato con alcuni fan del classico Ritorno al futuro parte II, chiedendo loro di inviargli clip di circa un minuto che coprissero le scene del film. Morden ha chiamato il remake "Progetto 88" perché il film è suddiviso in 88 segmenti che i fan hanno realizzato nella piena libertà creativa e di formato, live-action, claymation, action-figures, grafica 8-bit e qualunque cosa venisse loro in mente, con Morden che ha poi assemblato il tutto.

A seguire trovate una dichiarazione di Morden a proposito del progetto: