Dune: logo e prima immagine ufficiale del remake di Denis Villeneuve

Di Pietro Ferraro martedì 14 aprile 2020

Il reboot "Dune" ha un logo ufficiale e una primo sguardo a Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides

In attesa dell'uscita del nuovo Dune di Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049), approdano su Twitter un logo ufficiale e una prima immagine ufficiale del film, quest'ultima condivisa da Brian Herbert, figlio del creatore della saga Frank Herbert, che ha espresso tutto il suo entusiasmo per il remake: "Mio padre sarebbe incredibilmente orgoglioso!".

La prima immagine ufficiale, tratta da una scena del remake, ritrae Timothée Chalamet nei panni del protagonista Paul Atreides. L'mpressionante cast comprende anche Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Stellan Skarsgård e David Dastmalchian.







Dune fans, I hope you’re all as excited as I am to see these early glimpses of the new "Dune" movie. My father would be incredibly proud!https://t.co/EkDy1IZAw3 pic.twitter.com/bq6W7YxzI9

— Brian Herbert (@DuneAuthor) April 13, 2020

Dune è un franchise che nasce nel 1965 con l'omonimo romanzo di Frank Herbert che ha generato cinque sequel e nuove pubblicazioni fino al 2017. Dune è spesso citato come il romanzo di fantascienza più venduto nella storia. Ha vinto l'Hugo Award del 1966, il Nebula Award come miglior romanzo e nel 1984 è stato adattato in un film da David Linch e successivamente in due miniserie televisive, Dune - Il destino dell'universo del 2000 con William Hurt e Giancarlo Giannini e il sequel I figli di Dune del 2003 con James McAvoy e Susan Sarandon. L'universo di Dune ha anche ispirato l'omonimo gioco da tavolo del 1979 prodotto da Avalon Hill e numerosi videogiochi tra cui Dune 2000 (1998), Emperor: Battle for Dune (2001) e Frank Herbert's Dune (2001), quest'ultimo sonoro flop commerciale noto per aver contribuito al fallimento della società di produzione francese Cryo Interactive.

Warner Bros. ha fissato la data di uscita di "Dune" al 18 dicembre 2020.







The logo for Denis Villeneuve’s ‘DUNE’ has been officially revealed. (Source: @dunemovie) pic.twitter.com/Lgaow4oRHa

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 13, 2020

Fonte: Heroic Hollywood