E' morta per Coronavirus Ann Sullivan, veterana del dipartimento animazione Disney

Di Pietro Ferraro martedì 14 aprile 2020

Blogo ricorda la disegnatrice Ann Sullivan, collaboratrice di lunga data della Disney scomparsa a 91 anni.

E' scomparsa a 91 anni, per complicanze da Coronavirus, Ann Sullivan, veterana del dipartimento animazione della Disney che era ospite di una casa di cura. A riportare la notizia il sito Deadline che riferisce anche che Sullivan è la terza ospite della casa di cura morta per Covid-19.

Ann Sullivan è stata una donna straordinariamente dotata e resiliente che ha inseguito il suo sogno di vivere in California e lavorare alla Walt Disney e ha avuto successo con gentilezza e resilienza. Questa giovane donna di Fargo, nel Nord Dakota, ha seguito sua sorella Helen in California, e dopo aver studiato all'Art Center di Pasadena, ha ottenuto un lavoro alla Walt Disney nel laboratorio di pittura e animazione nei primi anni '50. Dopo una pausa dal lavoro - Ann stava mettendo su una famiglia di quattro figli - nel 1973 tornò in azienda, inizialmente alla Filmation e Hanna & Barbera. Ma tutto quello che avrebbe sempre voluto fare era lavorare ai Walt Disney Studios, e lo fece...Ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Questo è stato uno dei giorni cattivi. Mi aspetto che ce ne saranno altri prima di attraversare il tunnel. Bob Beitcher CEO di Motion Picture & Television Fund (MPTF)

Sullivan ha lavorato ai più popolari classici Disney vivendo in prima persona la rinascita dello studio iniziata alla fine degli anni ottanta, dipingendo e inchiostrando Oliver & Company (1988) e La sirenetta (1989), e proseguita negli anni novanta in cui Sullivan ha lavorato come disegnatrice nel reparto animazione a classici come Il re leone (1994), Pocahontas (1995), Hercules (1997), Tarzan (1999) e Le follie dell'imperatore (1999) e nel reparto artistico a Mulan (1998) e Il gobbo di Notre Dame (1996).

Gli ultimi lavori della Sullivan come disegnatrice risalgono ai primi anni 2000, periodo in cui l'artista passò alla produzione in animazione computerizzata collaborando a Il pianeta del tesoro (2002). Altri crediti di Sullivan includono Atlantis - L'impero perduto (2001), Lilo & Stitch (2002) e il suo ultimo lavoro, Mucche alla riscossa (2004).