Proximity: trailer e locandina del thriller fantascientifico di Eric Demeusy

Di Pietro Ferraro martedì 14 aprile 2020

Un giovane scienziato cerca le prove di un suo rapimento da parte di entità extraterrestri.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un primo trailer ufficiale e una locandina di Proximity, un intrigante thriller fantascientifico indipendente che segna il debutto alla regia dell'artista specializzato in effetti visivi Eric Demeusy ("Pacific Rim", "Stranger Things","Il trono di spade") che ha diretto anche il corto Star Wars: The New Republic Anthology.

Un giovane scienziato della NASA JPL di nome Isaac (Ryan Masson) viene rapito da extraterrestri, ma quando nessuno crede alla sua storia diventa ossessionato dalla ricerca di prove che lo portano in un viaggio di esplorazione. Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) del California Institute of Technology è un laboratorio statunitense sito nei pressi di Pasadena, in California, dedicato alla progettazione, allo sviluppo e alla costruzione delle sonde spaziali senza equipaggio della NASA.

I crediti di Ryan Masson includono ruoli nel dramma fantascientifico russo Involution, nel dramma polacco Maya Dardel, nel film norvegese Boy e nella commedia fantastica What I Love About Concrete.

Il cast di Proximity è completato da Highdee Kuan, Christian Prentice, Shaw Jones, Don Scribner, Christopher Murray, Sarah Navratil, Pamela Holt, Kylie Contreary, Darin Cooper, Jeff Davis, Tyler Roy Roberts e Dan Warner.

Eric Demeusy ha scritto anche la sceneggiatura, basata su una sua storia scritta con Jason Mitcheltree (Star Wars: The New Republic Anthology) e co-prodotto il film con Eric Demeusy, Andrea Dondanville e Kyle McIntyre. Proximity uscirà negli Stati Uniti direttamente su VOD a partire dal 15 maggio.

Fonte: Screenrant