Disney posticipa Soul e Raya and the Last Dragon

Di Pietro Ferraro martedì 14 aprile 2020

Le uscite di "Soul" e "Raya and the Last Dragon" slittano causa emergenza Coronavirus.

Continua la modifica della programmazione di uscite di Disney dopo lo slittamento di gran parte dei film previsti per l'estate causa pandemia Coronavirus. Gli ultimi due titoli a slittare sono Soul, il film d'anmiamzione di Pixar slitta dal 19 giugno al 20 novembre, mentre Raya and the Last Dragon vene posticipato dal 25 novembre al 12 marzo 2021.

Soul segue Joe Gardner (voce di Jamie Foxx), un un insegnante di banda della scuola media che ha la possibilità di suonare nel miglior jazz club della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York in una sorta di limbo in cui le nuove anime ottengono le loro personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con un'anima precoce, 22 (voce di Tina Fey), che non ha mai compreso il fascino dell'esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare ciò che è bello della vita, potrebbe semplicemente scoprire le risposte ad alcune delle domande più importanti della vita. Il film è co-diretto dal regista Pete Docter (Up, Monster & Co., Inside Out) con Kemp Powers (al suo debutto come regista dopo aver lavorato come autore per la serie tv "Star Trek: Discovery"). La sceneggiatura è scritta da Pete Docter, Mike Jones e Kemp Powers.

Raya and the Last Dragon si svolge a Kumandra, terra abitata da un'antica civiltà che un tempo venerava i draghi che ora sono scomparsi. La guerriera Raya decide di scovare l'ultimo drago rimasto convinta in cuor suo che potrebbe salvare la sua terra da una presenza malvagia che incombe sulla sua terra.

Il film diretto da Paul Briggs (Big Hero 6) e scritto di Adele Lim (Crazy & Rich) presenta le voci di Cassandra Steele (Degrassi: The Next Generation) come Raya e Awkwafina (Jumanji: The Next Level) come il drago Sisu.

Disney per quanto riguarda le uscite estive, per il momento ha lasciato intonsa l'uscita di Mulan attualmente fissata il 24 luglio.

Fonte: Collider