Dune: nuove immagini ufficiali del remake di Denis Villeneuve

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 aprile 2020

Timothée Chalamet, Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin e Zendaya nelle nuove foto ufficiali del nuovo "Dune".

Disponibili nuove immagini ufficiali (via Vanity Fair) per l'atteso nuovo adattamento del cult fantascientifico Dune di Frank Herbert. Le nuove foto ritraggono Timothée Chalamet, Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin e Zendaya. Dopo aver diretto gli acclamati Arrival e Blade Runner 2049, Villeneuve è sembrato da subito il nome giusto per riportare la saga di Dune sul grande schermo per una nuova generazione di spettatori, e queste prime immagini prometto grandi cose.

Come accaduto recentemente il capolavoro horror IT di Stephen King, Villeneuve non ha fatto l'errore della versione del 1984 di David Linch che condensava l'epopea di Herbert in poco più di due ore (ci riferiamo alla versione per le sale). Con questo primo film Villeneuve sta adattando solo la prima metà del libro originale, come ha dichiarato Villeneuve a Vanity Fair: “Non avrei mai accettato di realizzare questo adattamento del libro con un singolo film. Il mondo è troppo complesso. È un mondo che prende il suo potere nei dettagli".

Dune è ambientato in un lontano futuro, in una società interstellare feudale in cui varie casate nobiliari controllano feudi planetari, Dune racconta la storia del giovane Paul Atreides (Timothée Chalamet), la cui casata accetta la gestione del pianeta Arrakis. Mentre il pianeta è una terra desolata, inospitale e scarsamente popolata, è l'unica fonte della spezia Melange, ​​una droga che prolunga la vita e migliora le capacità mentali. La spezia è anche vitale per la navigazione spaziale, che richiede una sorta di consapevolezza multidimensionale e lungimiranza che solo questa sorta di droga fornisce. Poiché la spezia può essere prodotta solo su Arrakis, il controllo del pianeta è quindi impresa ambita e pericolosa. La saga di Dune è un punto di riferimento imprescindibile per la fantascienza e ha ispirato numerosi romanzi, musica, film (incluso Star Wars), serie tv, giochi e fumetti.

Le nuove immagini oltre a Chalamet nei panni di Paul Atreides ritraggono anche Oscar Isaac e Rebecca Ferguson nei panni dei genitori di Paul, il duca Leto e Lady Jessica Atreides, insieme a Jason Momoa e Josh Brolin nei panni dei guerrieri Duncan Idaho e Gurney Halleck (che servono la casa Atreides), Sharon Duncan-Brewster come l'ecologo di Arrakis Liet Kynes e Zendaya e Javier Bardem come Chani e Stilgar, entrambi membri della tribù Fremen nativa di Arrakis.

La data di uscita di Dune è attualmente fissata al 18 dicembre 2020.







Fonte: CBR