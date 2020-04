Capone: primo trailer del dramma biografico con Tom Hardy

Di Pietro Ferraro giovedì 16 aprile 2020

Tom Hardy è il famigerato gangster Al "Fonzo" Capone nel dramma biografico diretto dal regista di Chronicle.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Aggiornamenti sul dramma biografico diretto da Josh Trank (Chronicle) con protagonista Tom Hardy (Venom) nei panni del famigerato gangster Al Capone. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare del progetto era ad agosto 2018 con riprese concluse e il film in fase di post-produzione, ora Trank ha utilizzato Twitter per annunciare una data di uscita in digitale al 12 maggio del film che nel frattempo ha cambiato titolo dall'originale "Fonzo" all'attuale Capone.

Nel breve tweet Trank coglie anche l'occasione per lanciare una frecciatina che riguarda il suo controverso reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro. "Titolo diverso. Taglio mio" dice Trank riferendosi chiaramente al montaggio di Fantastic 4 arrivato nelel sale e da cui il regista all'epoca venne estromesso dallo studio dopo una fase di riprese contrassegnata da scontri e polemiche che culminarono in un sonoro flop.

La trama ufficiale:





Un uomo d'affari spietato e contrabbandiere di alcolici che governava Chicago con il pugno di ferro, Al "Fonzo" Capone (Tom Hardy) era il gangster più famigerato e temuto della tradizione americana. All'età di 47 anni, dopo quasi un decennio di prigionia, la demenza marcisce la mente di Capone e il suo passato diventa presente mentre ricordi strazianti delle sue origini violente e brutali si fondono in un quotidiano dissociato dalla realtà.

Il cast di Capone oltre a Tom Hardy include anche Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Linda Cardellini (Bloodline) e Matt Dillon (Tutti pazzi per Mary). Per quanto riguarda i ruoli, Cardellini interpreta Mae, la moglie di Capone, MacLachlan è il suo medico e Dillon è il miglior amico di Scarface, Johnny. Altra aggiunta al cast Kathrine Narducci, che molti ricorderenno come Charmaine Bucco della serie tv I Soprano, l'attrice è apparsa anche nel recente The Irishman di Martin Scorsese.







TRAILER. Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12. (Different title. My cut. 🤩) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6

— Josh Trank (@joshuatrank) April 15, 2020

Fonte: Collider