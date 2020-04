The Debt Collector 2: trailer del film d'azione con Scott Adkins

Di Pietro Ferraro giovedì 16 aprile 2020

Scott Adkins e Louis Mandylor ancora insieme per il sequel dell'action "The Debt Collector".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Scott Adkins e Jesse V. Johnson, team che ci ha regalato i godibili action Accident Man e Missione Vendetta, tornano a fare squadra per Debt Collectors aka The Debt Collector 2 sequel di un altro godibilissimo action del 2018 che ha visto Johnson dirigere Adkins nei panni di French, un esperto di arti marziali e proprietario di una palestra che si ritrova a lavorare come esattore per conto della malavita.

In" The Debt Collector 2" Adkins fa di nuovo coppia con Louis Mandylor (Rambo: Last Blood), che torna nei panni dell'esattore Sue, per una puntatina a Las Vegas, dove avranno a che fare con una losca proprietaria di casinò e un boss della droga intenzionato a far loro la pelle. Il cast è completato da Vladimir Kulich, Mayling Ng, Louie Ski Carr, Charity Collins e Marina Sirtis.

La trama ufficiale:





Gli esattori French e Sue si mettono al lavoro facendo quello che sanno fare meglio, spaccare teste e rompere ossa, mentre inseguono i vari balordi che devono soldi al loro capo, Tommy. Sono convocati a Las Vegas per riscuotere da una losca proprietaria di casinò, che sembra essere un pericolosa ex-amante di Sue. Nel frattempo, un noto boss della droga è sul piede di guerra e vuole uccidere French e Sue per vendicare la morte di suo fratello. Di fronte al pericolo che arriva da più fronti la coppia non avrà altra scelta che combattere per uscire da una situazione esplosivamente pericolosa.

I crediti dell'attore e artista marziale britannico Scott Adkins oltre al ruolo del lottatore russo Yuri Boyka nella saga Undisputed includono apparizioni in The Bourne Ultimatum, I mercenari 2, Danny the Dog, The Medallion, Zero Dark Thirty, Doctor Strange e più di recente nel sequel Ip Man 4. Se amate il genere oltre a "The Debt Collector" vi consigliamo anche "Accident Man", "Zero Tolerance" e il sequel "Senza tregua 2". Adkins è cintura nera di taekwondo nello stile WTF e ha praticato anche Kickboxing, Karate Kyokushin, Haidong Gumdo, Wushu, Hapkido e Parkour.

The Debt Collector 2 uscirà negli Stati uniti il 29 maggio.

