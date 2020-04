Dangerous Lies: trailer italiano del mistery-thriller di Netflix

Di Pietro Ferraro giovedì 16 aprile 2020

Una giovane badante eredita l'intera fortuna di un anziano uomo morto misteriosamente - Su Netflix dal 30 aprile.

Netflix ha reso disponibile un trailer sottotitolato in italiano di Dangerous Lies, film che segue una badante (la star di "Riverdale" Camila Mendes), che diventa amica del ricco uomo anziano (Elliott Gould) da cui è è stata assunta, di cui si prende cura e del quale diventerà erede, inclusa sua imponente tenuta di Chicago, quando l'uomo muore misteriosamente.

Dangerous Lies è un thriller a tinte mistery che segue la protagonista Kate (Camila Mendes) e suo marito (Jessie T. Usher) mentre si trovano coinvolti in una "complessa rete di bugie, inganno e omicidio".

Dopo aver perso il lavoro di cameriera, Katie Franklin (Camila Mendes) trova lavoro come badante di un ricco uomo anziano nella sua tentacolare e vuota tenuta di Chicago. I due si avvicinano, ma quando inaspettatamente muore e nomina Katie come suo unico erede, lei e suo marito Adam (Jessie T. Usher) vengono trascinati in una complessa rete di bugie, inganno e omicidio. Se sopravviverà, Katie dovrà mettere in discussione le motivazioni di tutti, anche le persone che ama.

Il cast è completato da Jamie Chung, Cam Gigandet e Sasha Alexander, Garfield Wilson, Nick Purcha, Briana Skye, Trevor Lerner, Stefania Indelicato ed Erika McKitrick.

Lo specialista in film televisivi Michael M. Scott (Mrs. Miracle - Una Tata Magica) dirige da una sceneggiatura dello specialista in film tv natalizi David Golden (Una strana storia di Natale). Scott e Golden hanno collaborato anche per i film tv Mrs. Miracle - Una Tata Magica e Un'estate da ricordare.

Dangerous Lies debutta in esclusiva su Netflix il 30 aprile 2020.