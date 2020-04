Jurassic Park, Gremlins, Captain America, Alien: i nuovi puzzle di MONDO

Di Pietro Ferraro giovedì 16 aprile 2020

In arrivo nuovo puzzle da 1.000 pezzi con poster cinematografici da collezione.

In tempi di Coronavirus, di auto-quarantena e distanziamento sociale sembrano l'ideale per riscoprire qualche passatempo domestico di lunga data, di quelli che non invecchiano mai e che magari in questi giorni ti ritrovi a rispolverare, nel senso letterale del termine, per ingannare il tempo.

A questo proposito vogliamo proporvi una nuova serie di puzzle ispirati al mondo del cinema e non solo che MONDO ha realizzato sfruttando alcuni loro poster da collezione. Si tratta di nove nuovi puzzle da 1000 pezzi che presentano illustrazioni di Jurassic Park (art by Francesco Francavilla), Trappola di cristallo - Die Hard (art by 100% Soft), G.I. Joe: Cobra Wants You! (art by Jason Edmiston), Gremlins (art by Matt Ryan Tobin), Alien (art by Kilian Eng), Mamma ho perso l'aereo (art by DKNG), Captain America: Il primo vendicatore (art by Rory Kurtz), Il gigante di Ferro (art by DKNG) e Dungeons & Dragons in questo caso si tratta dell'illustrazione originale della scatola base del gioco creata da Larry Elmore.

Trovate i nuovi puzzle Mondo disponibili in preordine QUI.

Fonte: Slashfilm