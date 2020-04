You Die: trailer e poster dell'horror italiano con app sovrannaturale

Di Pietro Ferraro giovedì 16 aprile 2020

Una ragazza scarica una app di realtà aumentata che apre una finestra sul mondo dei morti.

Disponibili trailer e poster di You Die, una sorprendente produzione horror italiana che sarà distribuita negli Stati Uniti da Dark Sky Films, su piattaforme VOD e DVD, il prossimo 12 maggio.

Asia, una giovane studentessa, trova un'app sul suo telefono. Sembra un gioco di realtà aumentata, ma presto si rende conto che è molto più di questo. È una app che si collega al mondo dei morti, che le consente di vedere i fantasmi attraverso la fotocamera del telefono. Il timer inizia il conto alla rovescia da 24 ore e inizia l'esperienza follemente orribile di Asia. Le persone intorno a lei lottano per crederle mentre finisce per affrontare questa maledizione malvagia e lottare per la sua sopravvivenza, da sola.

Le app killer sono già approdate sul grande schermo in due produzioni americane davvero mediocri, ci riferiamo all'imbarazzante Bedevil - Non installarla e al deludente e più recente Countdown. Ora arriva l'italiano "You Die" e bisogna ammettere che siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal trailer che presenta una confezione ineccepibile, recitazione credibile (solitamente un tallone d'Achille degli horror di produzione italiana) e un impatto estetico di alto profilo. Siamo curiosi di vedere se il film saprà mantenere ciò che promette il trailer, che come biglietto da visita è davvero notevole.

"You Die" è diretto dagli esordienti Alessandro Antonaci, Stefano Mandalà e Daniel Lascar. Antonaci e Lascar hanno precedentemente collaborato al corto Un Mostro Chiamato Ignoranza, Antonaci come regista e Lascar come attore, mentre i crediti di Mandalà che ha anche curato gli effetti digitali del film includono una collaborazione agli effetti digitali del film Il mistero di Dante di Louis Nero.

Il cast di "You Die" include Erica Landolfi, Carola Cudemo, Simone Valentino, Simone Moretto, Micol Damilano, Rocco Marazzita, Alice Piano e Daniele Marmi.

Fonte: Bloody Disgusting / Facebook