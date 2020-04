The Green Hornet and Kato: Universal sta sviluppando un film ispirato al Calabrone Verde

Di Pietro Ferraro venerdì 17 aprile 2020

Universal e Amasia Entertainment si preparano a riportare sul grande schermo Calabrone Verde e Kato.

Universal ha opzionato i diritti della serie tv Il Calabrone Verde per un progetto chiamato The Green Hornet & Kato. A riportare la notizia il sito THR che aggiunge che a supervisionare il progetto ci sarà Michael Helfant, ex presidente dei Marvel Studios e attualmente alla guida di Amasia Entertainment che ha acquistato i diritti lo scorso gennaio dopo una battaglia di offerte.

In una dichiarazione sul progetto, attualmente in cerca di sceneggiatori, Helfant ha espresso il desiderio di realizzare un film che coniughi passato e presente.

I fan di lunga data adoreranno e i nuovi fan adoreranno scoprire. Sembra che stiamo fondendo il passato e il futuro, creando una versione contemporanea del franchise che è fresca ed eccitante nel rispetto della sua lunga eredità e storia.

Il Calabrone Verde (The Green Hornet) è un personaggio ideato da George W. Trendle e Fran Striker per un serial radiofonico statunitense del 1936. Si tratta di un combattente del crimine mascherato che di giorno dirige un giornale e di notte combatte la mafia, le triadi e il traffico di droga in coppia con il suo assistente asiatico Kato, abile autista ed esperto di arti marziali. La coppia Calabrone Verde & Kato anticiperà e ispirerà quella degli iconici Batman & Robin che debutteranno successivamente nei fumetti rispettivamente nel 1939 e nel 1940.

Il Calabrone Verde è stato anche protagonista di una serie tv andata in onda per una sola stagione (1966-1967) con Van Williams nei panni di Britt Reid / Calabrone Verde e nientemeno che Bruce Lee in quelli di Kato. Il calabrone verde e Kato sono anche apparsi in un doppio episodio crossover (Il rivale di Batman / Fra i francobolli giganti) della seconda stagione della serie anni '60 Batman con Adam West. Il personaggio ha ispirato anche una serie a fumetti di lunga data che ha esordito negli anni '40, è proseguita negli anni '60 sulla scia della serie tv e poi rilanciata negli anni '80 e '90 e 2000, con l'ultima serie "The Green Hornet Strikes" pubblicata in due parti nel 2010 da Dynamite Entertainment. Inoltre nel 2015 il Calabrone Verde è apparso anche nella miniserie "Batman '66 Meets the Green Hornet" di Kevin Smith e Ralph Garman.

Per quanto riguarda il cinema, il personaggio è stato adattato per il grande schermo nel 2011 nella commedia d'azione The Green Hornet con Seth Rogen nel ruolo del Calabrone Verde, Jay Chou (Shaolin Basket) in quelli dell'esperto di arti marziali e genio dell'elettronica Kato e il premio Oscar Christoph Waltz nel ruolo del cattivo del film. Il film divertente e di ottima fattura all'epoca della sua uscita non ha convinto la critica e registrato un incasso a livello globale di circa 227 milioni di dollari da un budget di 120 milioni.