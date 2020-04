D.N.A. (Decisamente Non Adatti) arriva direttamente on demand il 30 aprile

Di Pietro Ferraro venerdì 17 aprile 2020

Il 30 aprile arriva direttamente in digitale l'esordio alla regia di Claudio Gregori e Lillo Petrolo.

Vision Distribution e Lucky Red annunciano che D.N.A. (Decisamente Non Adatti), la commedia che segna l’esordio alla regia del duo comico Lillo & Greg sarà disponibile direttamente on demand dal 30 aprile.

D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del DNA dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite.

Da tempo Greg accarezzava l’idea di cimentarci in una rivisitazione del capolavoro di Stevenson Lo Strano Caso del Dr. Jeckyll e di Mr. Hyde, già superbamente parodiato da Jerry Lewis nel film Le folli notti del dottor Jerryll (The Nutty Professor). Così ha ipotizzato la storia di un brillante professore di genetica, nerd fino al midollo, da sempre vittima di burle, soverchierie e vessazioni da parte di chiunque e quella di un bullo di periferia alle prese con la spicciola criminalità di quartiere. Due soggetti inadatti che in un bizzarro – ma non tanto assurdo – esperimento si scambieranno le proprie personalità. Questo era il plot, da qui ci siamo messi a scrivere insieme ad Edoardo Falcone e abbiamo buttato giù in pochissimo tempo l’intrigo di una trama a spasso tra lo Spy movie e la Sci-Fiction, laddove il nostro umorismo surreale si spalma beatamente tra le pagine di un racconto plausibile e, perché no, denso di umanità. Perché, come ripetiamo spesso, il surreale non è l’irreale. L’irreale non esiste nella realtà; il surreale sì, nascosto tra le pieghe del quotidiano, ma esiste eccome. Lillo Petrolo

Claudio Gregori (Greg) e Lillo Petrolo (Lillo) oltre a dirigere e scrivere il film (con Edoardo Falcone) sono anche protagonisti al fianco di Anna Foglietta. D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è una produzione Lucky Red e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Amazon Prime Video, distribuito da Vision Distribution.

Il film è uno dei titoli che doveva uscire questo mese nelle sale prima dell'emergenza Coronavirus e del lockdown adottato dal Governo. inizialmente previsto per un'uscita in sala il 30 aprile, D.N.A. (Decisamente Non Adatti) mantiene la data di lancio andando direttamente on demand sulle piattaforme SKY primafila Premiere, TIMvision, CHILI, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten TV nell'ambito della campagna #Iorestoacasa.