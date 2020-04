Lo squalo: un tour virtuale delle location del film grazie a nuova app

Di Pietro Ferraro sabato 18 aprile 2020

Una nuova applicazione ci porta in una visita virtuale nelle location dei film del franchise "Lo squalo".

Dopo la visita virtuale della Winchester House ora il sito Dread Central ci segnala un'applicazione denominata "The Ultimate Jaws Location Guide", che offre un tour virtuale dei luoghi delle riprese del franchise Lo squalo.

Creata da David Bigelow, Jim Beller e John Campopiano, questa applicazione utilizza la tecnologia di Google Earth per creare una mappa 3D interattiva con i luoghi di pre-produzione e produzione del film Lo squalo di Steven Spielberg e altri importanti location di Martha's Vineyard. La mappa include anche le aree di Los Angeles in cui sono stati girate scene de "Lo Squalo" così come le location di Martha Vineyard utilizzate nelle riprese dei sequel Lo squalo 2 e Lo squalo 4: La vendetta.

Siamo entusiasti di offrire questa risorsa ai fan de Lo Squalo. Volevamo condividerlo con il mondo perché crediamo che sia diverso da qualsiasi altra mappa sviluppata per la produzione del 1974. La mappa sarà disponibile online in entrambi i formati desktop e mobile in modo che possa essere utilizzata a casa o come compagno mobile per visitare Martha’s Vineyard e visitare personalmente le località.

La "Ultimate Jaws Location Guide" è disponibile QUI.