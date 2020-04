Blood Machines: nuovo trailer e "making of" della cosmic-opera francese in arrivo su Shudder

Di Pietro Ferraro sabato 18 aprile 2020

La nuova collaborazione di Seth Ickerman e Carpenter Brut approderà sul canale americano Shudder suddivisa in tre episodi.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer di Blood Machines, un mediometraggio fantascientifico scritto e diretto da Seth Ickerman (l'alias usato dal duo artistico francese composto da Raphaël Hernandez e Savitri Joly-Gonfard) e musicato dall'artista synthwave Carpenter Brut.

"Blood Machines" segue una coppia di "blade runner" che inseguono Mima, un'astronave pilotata da una Intelligenza Arificiale rinnegata. Tuttavia quando l'essere si libera dalla nave e assume la forma di una donna eterea, i due inseguitori devono fare i conti con la possibilità che queste macchine abbiano un'anima. Blood Machines è il sequel del video musicale "Turbo Killer" che trovate in coda all'articolo.

Il film è interpretato da Anders Heinrichsen come Vascan, Elisa Lasowski comes Corey, Christian Erickson come Lago e Natasha Cashman come Bald.

[Per guardare il "making of" clicca sull'immagine in alto]

Capitano dell'astronave, Vascan è un "blade runner" che rintraccia macchine con intelligenze artificiali ribelli. A quarant'anni può essere piuttosto brutale mentre si compiace di abusare e umiliare le macchine. Quando la storia prende una svolta sovrannaturale, la sua personalità razionale gli impedisce di avere paura. Un cacciatore ambizioso e di talento, non esiterà a rischiare tutto per raggiungere il suo obiettivo.

Corey è una strana sacerdotessa che protegge le macchine. Guida un gruppo di sacerdotesse con il pugno di ferro e dietro i lineamenti angelici Corey può nascondere una parte di oscurità.

Lago è il partner di Vascan sull'astronave. Ha oltre sessant'anni con una lunga barba bianca e una faccia rugosa per il passare del tempo, Lago è un veterano pieno di saggezza ed empatia. Come meccanico, si occupa delle macchine e sviluppa una relazione speciale con loro. Lago è un uomo sensibile incline alla spiritualità. Alla fine della sua vita si fa domande sull'aldilà.

Presente nel video musicale "Turbo Killer", Mima è la donna fantasma che fugge dalla macchina braccata dai cacciatori spaziali. È una creatura incredibilmente bella, trasfigurata da una sensualità irreale con gesti aggraziati.

"Blood Machines" finanziato da Kickstarter è una vera gioia per gli occhi e presenta oltre 500 riprese con effetti speciali a cui hanno collaborato 7 diverse società specializzate in CGI.

Il film ha una durata totale di 50 minuti e verrà trasmesso in streaming e suddiviso in tre episodi sul canale americano Shudder a partire dal 21 maggio.

[Per guardare il video musicale "Turbo Killer" clicca sull'immagine in alto]

Fonte: Bloody Disgusting