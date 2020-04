Dune: sinossi ufficiale e nuova immagine di Chang Chen

Di Pietro Ferraro domenica 19 aprile 2020

Il nuovo Dune di Denis Villeneuve arriva nei cinema il 20 novembre 2020.

Disponibili una sinossi ufficiale e una nuova immagine del remake Dune di Denis Villeneuve, terzo adattamento diviso in due parti del classico fantascientifico di Frank Herbert, già adattato in un film del 1984 diretto da David Linch e in due miniserie tv degli anni 2000.

La nuova immagine ci svela l'attore taiwanese Chang Chen (La tigre e il dragone, The Grandmaster, The Assassin) nel ruolo del dottor Wellington Yueh, il medico di fiducia della Casa Atreides, laureato alla Scuola Suk con il Condizionamento Imperiale, una forma di condizionamento mentale che impedisce al soggetto di arrecare danni.

Un viaggio eroico mitico ed emotivamente intenso, "Dune" racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato nato con un grande destino oltre la sua comprensione, che deve viaggiare sul pianeta più pericoloso dell'universo per garantire il futuro della sua famiglia e della sua gente. Man mano che le forze malvagie esplodono in conflitto sull'esclusiva fornitura del pianeta della risorsa più preziosa esistente - una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - sopravvivranno solo coloro capaci di vincere la propria paura.

Il cast del film include anche Timothée Chalamet (Paul Atreides), Oscar Isaac (duca Leto Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Jason Momoa (Duncan Idaho), Stellan Skarsgard (Baron Harkonnen), Zendaya (Chani), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Mohiam), David Dastmcalchian (Piter De Vries), Dave Bautista (Glossu Rabban), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat) e Sharon Duncan-Brewster (Dr. Liet-Kynes).

Il nuovo "Dune" uscirà nei cinema americani il 20 novembre 2020.