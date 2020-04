Stasera in tv: "Animali fantastici: I crimini di Grindelwald" su Canale 5

Canale 5 stasera propone "Animali fantastici - I crimini di Grindelwald", film fantasy del 2018 diretto da David Yates, scritto da J. K. Rowling e interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Jude Law e Johnny Depp.

Cast e personaggi

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Katherine Waterston: Porpentina "Tina" Goldstein

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Ezra Miller: Credence Barebone

Zoë Kravitz: Leta Lestrange

Callum Turner: Theseus Scamander

Claudia Kim: Nagini

William Nadylam: Yusuf Kama

Kevin Guthrie: Abernathy

Jude Law: Albus Silente

Johnny Depp: Gellert Grindelwald

Doppiatori italiani

Davide Perino: Newt Scamander

Francesca Manicone: Porpentina "Tina" Goldstein

Nanni Baldini: Jacob Kowalski

Gemma Donati: Queenie Goldstein

Manuel Meli: Credence Barebone

Benedetta Degli Innocenti: Leta Lestrange

Andrea Mete: Theseus Scamander

Erica Necci: Nagini

Frédéric Lachkar: Yusuf Kama

Riccardo Scarafoni: Abernathy

Riccardo Niseem Onorato: Albus Silente

Fabio Boccanera: Gellert Grindelwald





Trama e recensione

Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con l’aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne). Tuttavia, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i suoi seguaci, la maggior parte dei quali sono ignari delle sue vere intenzioni: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l’amore e la lealtà vengono messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più diviso.





Curiosità



Si stima che Tom Riddle (Lord Voldemort) abbia meno di un anno durante gli eventi di questo film. In Harry Potter e la camera dei segreti che si svolge nel 1992, si dice che la Camera è stata aperta 50 anni prima, ovvero nel 1942. Si dice anche che Tom Riddle all'epoca compiva 16 anni, quindi deve essere nato nel 1926. Dato che questo film è ambientato nel 1927, Tom compirà un anno alla fine dell'anno in cui è ambientato questo film.



Johnny Depp ha firmato senza leggere una sceneggiatura. Voleva far parte della serie perché è un grande fan della serie.



Newt Scamander trasporta una bacchetta magica, pratica la magia e lavora per il Ministero della Magia, anche se è stato espulso da Hogwarts, cosa che ha sconcertato molti fan online soprattutto dal momento che ad Hagrid non erano state concesse queste libertà. J.K. Rowling ha spiegato che la ragione di ciò sarà rivelata durante la serie.



Questo film presenta la prima volta nel franchise Animali Fantastici che attori dei film di Harry Potter hanno ripreso i loro ruoli: Jamie Campbell Bower nei panni di un giovane Grindelwald e Toby Regbo nei panni di un giovane Silente; entrambi sono apparsi brevemente in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (2010).



Per prepararsi al ruolo di Silente, J.K. Rowling ha dato a Jude Law dettagli estremamente segreti sul suo personaggio durante un incontro di due ore e mezza, durante il quale gli è stato permesso di porre tutte le domande di cui aveva bisogno. Law ha anche visionato l'interpretazione di Michael Gambon nei sei film precedenti per aiutare a stabilire il personaggio e la performance.



Il personaggio di Zoë Kravitz, Leta Lestrange, ha una parte molto più grande in questo film. La famiglia Lestrange ha una reputazione notevole nel mondo dei maghi, dove la serie in precedenza presentava Bellatrix Lestrange (interpretata da Helena Bonham Carter), sposata con Rodolphus Lestrange fratello di Rabstan Lestrange. Sono una delle originali Sacre Ventotto (famiglie veramente purosangue) e sono conosciute per la loro estrema ricchezza, supremazia purosangue e pratica delle Arti Oscure. Alcuni membri della famiglia diventano persino Mangiamorte.



L'interno del seminterrato in cui Newt Scamander custodisce le sue creature magiche è stilizzato secondo la litografia "Relativity" di M.C. Escher.



Per coincidenza, Callum Turner e Eddie Redmayne (che interpretano due fratelli) sono cresciuti a meno di cento metri l'uno dall'altro. Le loro case d'infanzia a Chelsea, Londra sono a 3 minuti a piedi l'una dall'altra. I due hanno sperimentato molte esperienze comuni negli stessi luoghi, come imparare a nuotare nella stessa piscina. ("C'è qualcosa in questo, un'essenza nella parte del mondo in cui entrambi siamo cresciuti. Non è un caso che ora stiamo interpretando i fratelli", ha dichiarato Turner.)



Il narghilè con teschio di Grindelwald è inciso con le parole "für das größere wohl" ("Per un bene superiore") e la data del 1898. Il motto è legato alla sua filosofia di non cercare di dominare i babbani e i maghi per amore del potere, ma per un fine più alto. La data potrebbe essere un riferimento agli anni di Grindelwald nell'Istituto di Magia di Durmstrang.



Durante la sua prima audizione per Theseus Scamander, Callum Turner baciò istintivamente Eddie Redmayne sulla testa; l'attore crede che sia quello che gli ha fatto avere il ruolo.



Gli esterni di Hogwarts, come alcuni interni, sono stati girati nella storica Abbazia di Lacock, risalente al 1229. Questa abbazia, situata nel Wiltshire, in Inghilterra, era già stata utilizzata per lo stesso scopo per i primi film della saga di Harry Potter.





La costumista Colleen Atwood veste Johnny Depp per ogni tipo di personaggio da oltre 30 anni.



Il ruolo di Nagini era stato precedentemente offerto all'attrice indonesiana Acha Septriasa poiché J.K. Rowling ha affermato che il personaggio è stato ispirato dal folklore indonesiano. L'attrice ha rifiutato l'offerta a causa della gravidanza.



Girato quasi interamente presso i Warner Studios di Leavesden (situato nella contea di Hertfordshire, a circa 30 chilometri da Londra), che ospita il Wizarding World da quasi vent'anni.



Sebbene Theseus sia il fratello maggiore di Newt, Eddie Redmayne, che ha interpretato Newt, ha 8 anni più di Callum Turner che ha interpretato Thaeseus.



Poiché la sceneggiatura era top secret, i personaggi avevano nomi in codice per i membri della troupe cinematografica.



Come per Animali fantastici e dove trovarli (2016), la realizzazione del sequel ha richiesto mesi di test grafici, di pattern e di animazione per determinare l'aspetto, il comportamento, i movimenti, l'atteggiamento e la personalità di ogni creatura. J.K. Rowling è stata ispirata, per molte di loro, da creature leggendarie di diverse culture, come il cinese Zouwu, lo scozzese Kelpie e il francese Matagot.



Quando Leta apre la scrivania di Hogwarts per vedere le incisioni, si può vedere anche un simbolo simile al segno dei Doni della Morte.



Durante la scena con Newt e Theseus in uno dei corridoi del Ministero della Magia britannico, vediamo diversi gufi volare sopra di loro. Questi sarebbero memo interdipartimentali inviati. Molti anni dopo, nella quinta puntata della serie di Harry Potter (Harry Potter e l'Ordine della Fenice) vediamo Harry e Arthur Weasley che sono in un ascensore, dove vedono l'invio di più memo interdipartimentali, ora sotto forma di aeroplani di carta. Il signor Weasley dice quindi a Harry, "Solo memo interdipartimentali. Usavamo i gufi, ma il disordine era incredibile...escrementi su tutte le scrivanie...". Da questo si evince che ciò è avvenuto prima che cambiassero i gufi con aerei di carta.



Le prime indiscrezioni su chi avrebbe interpretato il giovane Albus Silente includevano Christian Bale, Benedict Cumberbatch e poi Jared Harris (figlio del defunto Richard Harris, che interpretava l'anziano Albus Silente nei primi due film di Harry Potter).



Nel corso del film, Newt fa riferimento alle salamandre. Le salamandre sono comunemente associate alla stregoneria e all'alchimia, essendo considerate un elementale di fuoco. Inoltre, tritoni e salamandre sono tipi strettamente correlati di anfibi.





Jude Law usò un autentico gioco di prestigio che aveva imparato per la scena in cui Silente presenta la sua carta a Scamander. Se il risultato visivo sia stato ulteriormente "ottimizzato" in post-produzione o meno, è fonte di discussione, ma la mossa stessa è ancora facilmente riconoscibile per chiunque si sia dilettato nell'arte della prestidigitazione.



Il rinnovato casting di Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald (un ruolo che ha recitato brevemente in Animali fantastici e dove trovarli) ha causato notevoli controversie tra i fan, a causa del divorzio molto pubblicizzato di Depp, che è stato accompagnato da accuse di violenza domestica (che da allora sono state smentite). La scrittrice J.K. Rowling tuttavia ha difeso la scelta del casting, rilasciando dichiarazioni in cui sosteneva pienamente il coinvolgimento di Depp nel film e nei suoi prossimi sequel. È interessante notare che l'ex marito di Rowling una volta ha affermato di averla picchiata.



Alcune controversie sembrano riguardare il modo in cui il nome Grindelwald dovrebbe essere effettivamente pronunciato, con un "giovane" Silente che ci mette un notevole accento tedesco (cioè la parte Wald pronunciata in modo molto simile alla parola inglese "Vast"), mentre la maggior parte degli altri personaggi usa una pronuncia inglese più convenzionale (cioè la parte Wald pronunciata in modo molto simile alla parola inglese "Wall"). In realtà esiste una città in Svizzera con il nome di Grindelwald, quindi la versione di Silente (che conosce anche l'uomo più intimamente di molti) ha sicuramente delle basi.



Una serie di burattinai ha permesso agli attori e ai tecnici di prendere fisicamente il posto delle creature magiche che sono stati poi finalizzate in post-produzione grazie agli effetti visivi. Robin Guiver, il burattinaio responsabile delle creature che guidava la squadra è riconosciuto a livello professionale sin dalla sua creazione del personaggio di "War Horse" a Broadway e la sua partecipazione ad Animali fantastici e dove trovarli. I pupazzi erano di dimensioni e materiali diversi a seconda della creatura rappresentata: ad esempio, piccoli sacchetti di biglie venivano usati per lo Snaso e i suoi cuccioli. E l'enorme Zouwu ha richiesto non meno di tre burattinai, uno che manipolava la sua grande testa scolpita mentre gli altri muovevano il suo corpo e la coda di quasi tre metri che ondeggiavano all'estremità di un palo.



La costumista Colleen Atwood è stata ispirata dai film in bianco e nero degli anni '40, in particolare Il terzo uomo (1949) di Carol Reed.



Gellert Grindelwald è stato interpretato da quattro attori: Colin Farrell, Johnny Depp, Jamie Campbell Bower e Michael Byrne.



Invece di girare a Parigi, i produttori hanno deciso di ricostruire la capitale francese negli studi di Leavesden, dove era possibile controllare gli eventi, come nel caso di New York in Animali fantastici e dove trovarli. Lo scenografo Stuart Craig e il suo team hanno iniziato a fotografare diverse parti di Parigi per le loro ricerche al fine di ottenere scatti che i team di effetti visivi potevano utilizzare come sfondo per estendere la città all'orizzonte.



"I crimini di Grindelwald" il secondo episodio della serie di film "Animali fantastici" e il decimo in totale nella serie Wizarding World iniziata con la serie di film di Harry Potter.



Animali Fantastici e dove trovarli ha generato oltre 800 milioni di dollari di entrate al botteghino in tutto il mondo da un budget di 180 milioni di dollari. Questo però non è il più grande successo del regista David Yates da quando ha diretto i film della saga di Harry Potter: Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007), Harry Potter e il principe mezzosangue (2009), Harry Potter ei Doni della Morte - Parte 1 (2010) e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (2011) hanno incassato rispettivamente 943, 935, ​​960 e 1 miliardo e 342 milioni di dollari.





Questa è (almeno) la quinta volta che l'attore Jude Law assume un ruolo cinematografico di un personaggio che è stato precedentemente interpretato da altri attori: due volte in remake di film interpretati inizialmente da Michael Caine (Sleuth e Alfie); il personaggio del Dr. Watson, interpretato da numerosi attori in numerosi film di Sherlock Holmes; Il ruolo di Heath Ledger in Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo (2009) (che è stato leggermente modificato per accogliere il casting di Law, Johnny Depp e Colin Farrell in seguito alla prematura morte di Ledger); e ora Albus Silente, precedentemente interpretato da Richard Harris e Michael Gambon nel franchise originale di Harry Potter.



Ingvar Sigurdsson (Grimmson) ed Ezra Miller (Credence Barebone) sono apparsi insieme nel film Justice League interpretando rispettivamente i ruoli di "Sindaco" e "Barry Allen / The Flash".



Quando Nicolas Flamel apre il suo armadietto, la Pietra filosofale può essere vista brillare all'interno.



Secondo la sceneggiatura di Animali fantastici e dove trovarli, Leta Lestrange stava conducendo un esperimento a Hogwarts che è andato storto e ha messo in pericolo la vita di uno studente. Newt Scamander si è preso la colpa e gli altri professori hanno minacciato di espellerlo da Hogwarts, ma Silente lo ha difeso, quindi non è mai stato espulso ed è elencato come laureato.



Nicolas Flamel (1340-1418 ca.) era uno storico scriba francese e venditore di manoscritti. Dopo la sua morte, Flamel divenne famoso come un alchimista che credeva di aver scoperto la pietra filosofale e di aver conseguito l'immortalità. Da allora è apparso come leggendario alchimista in varie opere di fantasia.



Grindelwald brandisce la Bacchetta di Elder, uno dei Doni della Morte, che è stato un elemento crucial della trama in Harry Potter e i Doni della Morte.



Il film stabilisce che Nagini è una maga nata umana sotto la maledizione nota come Maledictus che la costringe a cambiare forma in un serpente. Nei film di Harry Potter, Nagini è l'animale domestico di Voldemort dopo che la maledizione la costringe a vivere come un serpente in modo permanente.



Durante l'incontro nel cimitero di Pere Lachaise a Parigi, Grindelwald afferma di vedere il futuro dell'umanità, mostrando immagini della Seconda Guerra Mondiale. J.K. Rowling affermò che l'arco di Animali fantastici durerà 19 anni, terminando quindi nel 1945.



Nicolas Flamel (creatore della Pietra filosofale) è apparso in questo film dopo essere stato menzionato più volte in Harry Potter e la pietra filosofale (2001).



Ci sono molti riferimenti a eventi futuri per Harry Potter e i suoi amici, in particolare: i cavalli alati Thestral fanno la loro comparsa, così come varie aree di Hogwarts, Silente, il professor McGonagall e possibili antenati di futuri studenti, tra cui Cormac McClaggen e membri della cricca di Draco. Silente insegna una lezione di Difesa contro le Arti Oscure sui Boggart (molliccio). Compaiono Nicholas Flamel e la Pietra filosofale. Silente si guarda allo Specchio delle Emarb. C'è una pratica di Quidditch in corso sullo sfondo di una scena. Leta cammina attraverso la Sala Grande. Nagini ha un ruolo significativo e viene confermato essere stata una persona prima di diventare un serpente.



In un flashback di Newt e Leta durante il loro periodo come studenti di Hogwarts, viene rivelato che Leta appartiene alla casa dei Serpeverde e Newt appartiene alla casa dei Tassorosso, come si può vedere nei colori di spicco (rispettivamente verde e oro) e stemmi della casa ricamati sulle loro uniformi.



All'inizio del film Theseus abbraccia Newt. Alla fine del film è Newt che abbraccia Theseus.



Brontis Jodorowsky interpreta l'alchimista noto come Nicolas Flamel che, nell'universo di Harry Potter, è il creatore della Pietra filosofale che produce l'elisir della vita eterna. Il padre di Brontis, famoso regista di culto e scrittore di fumetti Alejandro Jodorowsky, interpretava un potente alchimista senza nome nel suo terzo lungometraggio cinematografico La montagna sacra (1973).



Il film costato 200 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 655 (159 milioni in meno dell'originale "Animali Fantastici e dove trovarli" costato 180 milioni di dollari).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore premio Grammy ed Emmy James Newton Howard (Animali fantastici e Dove trovarli, il franchise di Hunger Games).

Oltre alle musiche del film, l'album della colonna sonora include tre assoli al pianoforte eseguiti da James Newton Howard e non inclusi nel film: "Tema di Silente (solo pianoforte)", "Tema di Animali fantastici (piano solo)" e "Tema di Leta" (Solo Piano).



Il compositore James Newton Howard parla del suo lavoro sul franchise "Animali Fantastici".



Lavorare su Animali fantastici è una meravigliosa opportunità musicale.Il film è delizioso, sostanziale e complesso, e il regista David Yates si concentra molto seriamente sulla musica ed è un collaboratore appassionato ed entusiasta.

TRACK LISTINGS:

1 The Thestral Chase

2 Newt e Leta

3 Silente

4 The Kelpie

5 Newt e Jacob Pack per Parigi

6 Nagini

7 brani di Newt Tina

8 Queenie cerca Jacob

9 Irma e Obscurus

10 patti del sangue

11 Catturare lo Zouwu

12 In viaggio verso Hogwarts

13 Flashback di Leta

14 occhi di salamandra

15 matagots

16 La tua storia è la nostra storia

17 La confessione di Leta

18 Vision of War

19 Diffondi la Parola

20 bacchette sulla Terra

21 Ripristino del tuo nome

22 Animali fantastici: The Crimes of Grindelwald

23 Tema di Silente (solo pianoforte)

24 Theme Animali fantastici (piano solo)

25 Leta's Theme (Solo Piano)

