Captain Marvel: nuova action figure Hot Toys di Brie Larson in "Avengers: Endgame"

Di Pietro Ferraro lunedì 20 aprile 2020

Annunciata una nuova action-doll ispirata a Brie Larson nei panni di Carol Danvers nella battaglia finale di "Endgame"

Due saghe iconiche si sono concluse lo scorso anno: la "Saga Skywalker" con l'Episodio IX di Star Wars e la "Infinity Saga" dell'Universo Cinematografico Marvel che con il blockbuster Avengers: Endgame ha posto fine al conflitto con il titano pazzo Thanos, lasciando sul campo di battaglia pezzi da novanta come il Tony Stark / Iron Man di Robert Downey Jr. e la Natasha Romanoff / Vedova Nera di Scarlett Johannsson, a cui si è aggiunto il "pensionamento" dello Steve Rogers / Captain America di Chris Evans.

Tra i momenti che rimarranno nella memoria dei fan si può annoverare senza dubbio quello della truppa di supereroine Marvel schierate per la battaglia che circondano Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson) che ha preso in carico il Guanto dell'infinito versione Iron Man, meglio noto come "Nano Gauntlet", dalle mani di un provato e ammaccato Spider-Man (Tom Holland).

Hot Toys ha pensato bene di ricreare quella sequenza iconica per annunciare l'arrivo di una nuova action-doll ispirata proprio a Captain Marvel nella versione vista nel finale di "Avengers: Endgame" con tanto di nuova acconciatura e completa della replica del Guanto dell'Infinito che sarà poi indossata dal compianto Tony Stark nel suo sacrificio finale.

Realizzato in base all'apparizione di Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers / Captain Marvel nel film, la nuova figure realizzata in scala 1/6 (29 cm in altezza) presenta una scultura della testa di nuova concezione con taglio di capelli corto; un corpo appositamente progettato dotato con funzione di illuminazione a LED su entrambi i lati degli avambracci; l'iconico costume rosso e blu con stemma a forma di stella d'oro sul petto e fascia intorno alla vita; molteplici effetti di energia che possono essere indossati su braccia e mani; illuminazione a LED del Nano Gauntlet che presenta un apposito look danneggiato e una base a tema con supporto per svariate pose aeree.

La nuova action-doll di Captain Marvel in "Avengers: Endgame" è disponibile in pre-ordine QUI.