Blood and Money: trailer e poster del crime-thriller con Tom Berenger

Di Pietro Ferraro lunedì 20 aprile 2020

Un veterano durante una battuta di caccia s'imbatte in un corpo senza vita e un borsone pieno di soldi.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster debuttato un trailer ufficiale del crime-thriller Blood and Money, esordio alla regia di John Barr.

Protagonista del film Tom Berenger nei panni di Jim Reed un veterano in pensione che si reca a caccia nella remota zona di Allagash, nel Maine. Durante l'escursione l'uomo scopre una il cadavere di una e un borsone pieno di soldi. L'atteso ritrovamento porterà con sé una sacco di guai e Jim si ritroverà coinvolto suo malgrado in una rete di inganni e omicidi.

Il cast include anche Kristen Hager, Paul Ben-Victor, Erica McDermott, Mark Sivertsen, Bates Wilder, Ryan Homchick, Melissa McMeekin, Jimmy LeBlanc, Gary Tanguay, Brian Duffy, Caroline Portu e Lisa Lynch.

John Barr dopo la regia di un corto (His Lover) e una gavetta come tecnico delle luci, operatore di ripresa e direttore della fotografia dirige questo film da una sceneggiatura di John Barr, Mike McGrale e Alan Petherick. "Blood and Money" uscirà negli Stati Uniti il 15 maggio.