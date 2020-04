Cannibal Comedian: trailer della commedia horror di Sean Haitz

Di Pietro Ferraro lunedì 20 aprile 2020

Uno psicopatico cannibale si cimenta con la stand-up comedy nel nuovo horror del regista di Big Top Evil.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il regista americano Sean Haitz ci ha segnalato un trailer della sua ultima fatica, la commedia horror Cannibal Comedian ed eccoci qui a proporvela in tutta la sua granguignolesca gloria.

Il film attualmente in fase di post-produzione segue le vicissitudini di Charlie (Aaron Prager), un cannibale psicopatico che, stufo della sua mancanza di ambizione, si cimenta con un numero di stand-up comedy nel tentativo di soddisfare il suo appetito per la normalità.

Il cast del film è completato da Austin Judd, Robert Dunne, David Vega, Mis Sadistic, Ryan James, Dana Kippel, Mark Cerulli, Eric Alegria, Rob Wight, Andrea Davoren, Jacob Hågensen e Alexis Prigo.

Haitz è al suo secondo lungometraggio dopo aver co-diretto con Chris Potter l'horror Big Top Evil (2019) che ha visto Haitz anche in veste di attore nei panni di Jay il clown cannibale. Il film costato 30.000$ ha incluso un cameo dell'icona horror Bill Moseley, è stato acquisito da Gravitas Ventures lo scorso anno e ha fruito di una distribuzione internazionale.

Sean Haitz è nato e cresciuto a Sarasota in Florida. È appassionato di cinema da quando aveva dieci anni quando ha messo le mani sulla sua prima videocamera. Il suo primo film con un team di produzione è stato un cortometraggio di venti minuti chiamato Swamp Zombie. Ha reclutato amici e familiari come attori e i membri della troupe. All'epoca aveva tredici anni. Crescendo è sempre stato ossessionato da Halloween. All'età di dieci anni, Sean gli amici costruirono la loro casa stregata. Si mascherava da Freddy Krueger e usava lattice liquido caldo sul viso per renderlo più realistico. Il suo primo film è stato Mangrove Slasher 2, una commedia horror / shlock di quarantasette minuti. Il budget era di 600$ e un secchio di sangue. Ha venduto tutte e tre le proiezioni al Sarasota Film Festival e ha ricevuto un seguito di culto da tonnellate di copertura di notizie horror. Sean è anche un cantante affermato, un musicista cantautore con una band di punk SCI-FI surf di nome Cosmic Jetties che suona in locali, convention a tema e nel circondario di L.A.. [Fonte IMDb]