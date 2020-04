The Many Saints of Newark, King Richard, Reminiscence: nuove date di uscita causa Coronavirus

Di Pietro Ferraro martedì 21 aprile 2020

La pandemia di Covid-19 causa ulteriori slittamenti in casa Warner Bros.

Warner Bros. ha cambiato le date di uscita di altri cinque film per il 2020 e 2021, cambiamenti che sono attualmente in corso per svariati film e produzioni che a causa della pandemia di Coronavirus sono state bloccate, con le sale cinematografiche statunitensi chiuse a tempo indeterminato (anche se in Georgia si stanno preparando per una potenziale riapertura già a fine mese).

The Many Saints of Newark, il film prequel della serie tv I Soprano slitta dal 25 settembre 2020 al 12 marzo 2021, mentre viene posticipato di circa un mese il film di Elvis di Baz Luhrmann con Tom Hanks che dal 1° ottobre 2021 al 5 novembre 2021. King Richard, biopic sportivo sul padre delle sorelle Venus e Serena, stelle del tennis mondiale non uscirà nelle sale il 25 novembre 2020 ma slitta di un anno fino al 19 novembre 2021. Inoltre è stata fornita una di uscita per film di fantascienza Reminiscence di Lisa Joy nella sale il 16 aprile 2021, mentre un biopic senza titolo sull'attivista Fred Hampton, originariamente fissato per il 21 agosto 2020, ha perso la sua data di uscita fissata a data da destinarsi.

Queste nuove date di uscita arrivano dopo che Warner Bros. ha fatto slittare tre titoli dell'Universo esteso DC, con nuove date per The Batman (1° ottobre 2021), Shazam 2 (1° aprile 2022) e The Flash (3 giugno 2022).