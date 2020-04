Tim Burton: tour virtuale della mostra al Neon Museum di Las Vegas (video)

Di Pietro Ferraro martedì 21 aprile 2020

Dopo la chiusura causa Covid-19, la mostra "Lost Vegas: Tim Burton" diventa virtuale.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

In tempo di Coronavirus e conseguente quarantena e auto-isolamento anche una visita ad un museo o ad una mostra sono diventate un problema, quindi per chi si accontenta di visite virtuali, dopo avervi proposto quella dedicata al classico Dark Crystal di Jim Henson, oggi vi proponiamo quella dedicata al regista Tim Burton tenutasi al The Neon Museum di Las Vegas.

Il tour guidato virtuale del Neon Museum, pubblicato su Facebook, si concentrato sull'opera d'arte di "Lost Vegas: Tim Burton @ The Neon Museum" che è integrata con la collezione di insegne storiche di Las Vegas nel Neon Boneyard.

La mostra doveva continuare fino a domenica 12 aprile, ma con la chiusura temporanea del Museo a causa del COVID-19, sappiamo che migliaia di appassionati d'arte mancheranno l'occasione di vedere la straordinaria mostra di Burton. Questo tour virtuale dal vivo si è svolto appositamente per loro - e sarà divertente per chiunque apprezzi il lavoro di Burton e il design iconico dell'insegna di Las Vegas Rob McCoy - Amministratore delegato The Neon Museum

.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fondato nel 1996, The Neon Museum è un'organizzazione no profit dedicata alla raccolta, alla conservazione, allo studio e all'esposizione delle insegne iconiche di Las Vegas per l'arricchimento educativo, storico, artistico e culturale. Il campus del Neon Museum comprende lo spazio espositivo all'aperto noto come Neon Boneyard, un centro visitatori ospitato all'interno dell'ex hall del Concha Motel e la Neon Boneyard North Gallery che ospita ulteriori cartelli salvati ed è disponibile per matrimoni, eventi speciali, servizi fotografici e programmi educativi.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fonte: Dread Central / The Neon Museum