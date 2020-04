Valley Girl: trailer e poster della commedia musicale con Jessica Rothe

Di Pietro Ferraro martedì 21 aprile 2020

Jessica Rothe, Joshua Whitehouse e Alicia Silverstone per il remake del film anni ottanta Valley Girl.

Orion Pictures ha reso disponibile un primo trailer di Valley Girl, un remake della commedia musicale che nel 1983 ha visto protagonisti Nicolas Cage e Deborah Foreman. Il remake diretto da Rachel Lee Goldenberg (Sherlock Holmes della Asylum) segue Jessica Rothe (La La Land, Auguri per la tua morte) nei panni di Julie e Josh Whitehouse (Un cavaliere per Natale, Poldark) nel ruolo di Randy, una coppia di giovani di estrazioni sociali diverse che fanno coppia sfidando i preconcetti da parte dei loro genitori e dei loro amici, insomma una sorta di moderno "Romeo e Giulietta" degli anni '80.

La trama ufficiale:





Julie (Jessica Rothe) è una Valley Girl degli anni '80 per eccellenza. Uno spirito libero creativo; Il tempo di Julie è trascorso con le sue migliori amiche a fare shopping nel centro commerciale Gallery e fare progetti per il ballo di fine anno. Cioè, fino a quando non si innamora di Randy (Joshua Whitehouse), un rocker punk di Sunset Strip, che sfida tutto ciò che la Valley e Julie rappresentano. Nonostante le resistenze di amici e parenti, Julie deve uscire dalla sicurezza del suo mondo per seguire il suo cuore e scoprire cosa significa veramente essere una ragazza della Valley.

Valley Girl reinventa il film originale come un musical pop con pezzi dei primi anni '80 tra cui "Take On Me" degli A-ha e "We Got the Beat" dei Go-Go.

Nel film recitano anche Jessie Ennis, Ashleigh Murray, Chloe Bennet, Logan Paul, Mae Whitman, Mario Revolori, Judy Greer, Camila Morrone, Rob Huebel e Alicia Silverstone nei panni di una Julie più avanti negli anni che racconta la storia a sua figlia.

Rachel Lee Goldenberg dirige da una sceneggiatura di Amy Talkington (Il sogno di Holly) basata su una storia di Andrew Lane e Wayne Crawford. Valley Girl debutta negli Stati Uniti in digiatle e VOD l'8 maggio.

Fonte: Collider