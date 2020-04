A Soldier's Revenge: trailer del western con Val Kilmer e Jake Busey

Di Pietro Ferraro martedì 21 aprile 2020

Un tormentato cacciatore di taglie aiuta due ragazzini a ritrovare la madre scomparsa.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Well Go USA ha reso disponibili trailer e poster di A Soldier's Revenge (precedentemente noto come Soldier's Heart), un western scritto e diretto da Michael Feifer che segue un tormentato ex soldato della guerra civile diventato cacciatore di taglie.

La trama ufficiale:





Perseguitato dagli orrori del tempo di guerra, Frank Connor (Neal Bledsoe), soldato della guerra civile trasformato in cacciatore di taglie, trascorre il suo tempo nel dopoguerra a far fuori due cose: whisky e fuggitivi. Quando due bambini disperati arrivano alla sua porta e chiedono il suo aiuto per trovare la madre scomparsa (AnnaLynne McCord), Frank deve affrontare il suo passato per abbattere il famigerato maggiore Briggs, con il quale ha un conto tutto suo da saldare.

Il cast è completato da Rob Mayes, Val Kilmer, Jake Busey, Michael Bowen, Jay Pickett, Michael Welch e James Russo.

Michael Feifer ha un corposo curriculum televisivo che conta oltre 60 crediti tra film per la tv (Una tata per Natale, Vendetta letale, Tutto per un figlio), lungometraggi (Salverò mia figlia, Dracula - Le origini) e direct-to-video (Ed Gein: The Butcher of Plainfield, Abandoned - Amore e inganno). Feifer e Val Kilmer tornano a collaborare per un western dopo il film tv Wyatt Earp's Revenge del 2012.

Prodotto da Peter Sherayko e Michael Feifer, A Soldier's Revenge debutta negli Stati Uniti direttamente in DVD e VOD a partire dal 16 giugno.