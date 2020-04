Venom 2: titolo ufficiale e nuova data di uscita

Di Pietro Ferraro martedì 21 aprile 2020

L'uscita di Venom 2 con Tom Hardy e Woody Harrelson slitta di otto mesi.

Sony ha annunciato il titolo ufficiale e una nuova data di uscita di Venom 2 che è stato posticipato di otto mesi. Il sequel uscirà nei cinema il 25 giugno 2021 con il titolo Venom: Let There Be Carnage che riflette il ruolo centrale che avrà il Cletus Kasady di Woody Harrelson che abbiamo visto nella scena dopo i titoli di coda del Venom originale.

Il sequel diretto da Andy Serkis è stato costretto ad interrompere la produzione il mese scorso per problemi legati all'espandersi della pandemia di Coronavirus, e questa nuova data di uscita anche se un po' in ritardo rispetto al contesto non è affatto una sorpresa.

L'originale Venom non ha di certo entusiasmato presentando un Tom Hardy volenteroso ma perennemente sopra le righe, una sceneggiatura infarcita di un umorismo forzato e un folle cassare tutta la parte prettamente horror, tagliata per poter abbassare il divieto ai minori del film e portare in sala anche una platea di adolescenti, scelta quest’ultima che ha senza dubbio pagato a livello di incassi (856 milioni a livello globale) ma non per quanto riguarda la qualità. In “Venom” non funziona neanche l'antagonista, tra i più ameni mai visti sul grande schermo, il volenteroso Riz Ahmed non ha il carisma necessario a dare corpo e anima ad un villain credibile, idem per gli effetti visivi da videogame realizzati in toto in CG senza l’ausilio della motion-capture, che sembra non si adattasse bene a livello pratico alla figura del simbionte, una mancanza quest’ultima che però toglie quel tocco di realismo che forse avrebbe reso Venom e Riot meno posticci e più credibili, in special mondo nel confronto finale in cui ad un certo punto si perde completamente la trebisonda in un delirio “melting” che gridava vendetta.

Diretto da Andy Serkis da una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 vede Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams nei panni di Anne Weying, Woody Harrelson nei panni di Carnage e Naomie Harris come Shriek.

