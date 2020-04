One Punch Man: arriva il film live-action dagli sceneggiatori di Venom

Il manga e anime di culto dell'artista giapponese One sarà adattato in un film live-action americano.

Il manga e anime One Punch Man fruirà di un adattamento live-action prodotto da Sony Pictures e scritto da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, gli sceneggiatori di Venom. Il progetto, che secondo la fonte è al momento una priorità per Sony, sarà prodotto da Avi Arad e Ari Arad di Arad Productions.

One-Punch Man è un webcomic giapponese creato dall'artista One all'inizio del 2009 che ha fruito di un adattamento manga illustrato da Yusuke Murata e un adattamento anime televisivo di Madhouse. Dopo la sua pubblicazione, il webcomic è diventato rapidamente virale, superando i 7 milioni di lettori nel giugno 2012.

One-Punch Man racconta la storia di Saitama, un supereroe che può sconfiggere qualsiasi avversario con un solo pugno, ma cerca di trovare un degno avversario poiché annoiato dalla mancanza di sfida nella sua lotta contro il male.

L'artista One con One-Punch Man voleva concentrarsi su diversi aspetti dello storytelling rispetto a quelli normalmente utilizzati nelle storie di supereroi standard, come i problemi di tutti i giorni.

Dare pugni è spesso abbastanza inutile contro i problemi della vita. Ma nell'universo di One-Punch Man, ho trasformato Saitama in una specie di ragazzo capace di adattare la sua vita al mondo che lo circonda, armato solo del suo immenso potere. gli unici ostacoli che deve affrontare sono cose banali, come il rimanere a corto di soldi.

Il film ha fruito anche di due videogiochi entrambi già disponibili: One-Punch Man: A Hero Nobody Knows per PlayStation 4, Xbox One e PC e un gioco per cellulare intitolato One Punch Man: Road to Hero per iOS e Android.

Oltre al loro lavoro su Venom, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner hanno anche scritto insieme i due nuovi film di Jumanji ed episodi di svariate serie tv (Fringe, Alias, Zoo,

