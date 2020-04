Il Santo: Chris Pine in lizza come nuovo Simon Templar

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 aprile 2020

Il Santo tornerà al cinema in un film diretto da Dexter Fletcher e interpretato da Chris Pine.

Risale allo scorso febbraio la notizia di un riavvio del franchise Il Santo, un personaggio letterario, meglio noto come Simon Templar, ideato nel 1928 da Leslie Charteris che ha scritto oltre 50 racconti con protagonista Templar a partire dall'esordio nel romanzo "Meet The Tiger!".

Il sito Variety riporta che questo reboot in lavorazione vedrà Chris Pine nei panni di Simon Templar. Pine noto per i ruoli di un giovane Capitano Kirk nei reboot di Star Trek e come Steve Trevor nei film di Wonder Woman ha già affrontato in precedenza un tentativo di reboot di un popolare personaggio letterario, nel 2014 l'attore è stato protagonista del deludente prequel Jack Ryan - L'iniziazione.

Variety riferisce che Pine sta finalizzando le trattative con Paramount per il ruolo di protagonista nel reboot che sarà diretto da Dexter Fletcher, già regista di Rocketman, il biopic su Elton John, da una sceneggiatura di Seth Grahame-Smith, i cui crediti includono i romanzi Orgoglio e Pregiudizio e Zombie e La Leggenda del Cacciatore di Vampiri da cui sono stati tratti dei film e collaborazioni con Tim Burton su Dark Shadows e l'ormai accantonato Beetlejuice 2.

Il Santo è stato interpretato da Louis Hayward in una serie di 8 film degli anni '30 e '40 prodotti da RKO Pictures; negli '50 e '60 Templar è stato protagonista di una serie di lungometraggi francesi interpretati da diversi attori; nel 1962 Roger Moore ha preso il ruolo nella popolare serie tv Il Santo (1962 - 1969), ruolo poi ripreso da Ian Ogilvy nel 1978 nella serie tv Il ritorno di Simon Templar in onda per una sola stagione. Nel 1987 l'attore australiano Andrew Clarke ha preso il ruolo nel film tv The Saint in Manhattan, un pilota per una serie tv revival mai realizzata; Nel 1989 l'attore britannico Simon Dutton ha interpretato Templar in una serie di film per la tv di produzione internazionale e nel 1997 Val Kilmer ha portato Templar sul grande schermo nel film Il Santo diretto da Phillip Noyce. L'incarnazione più recente risale al 2017 nel film per la tv The Saint, altro pilota per una serie tv mai andata in porto, in cui Templar ha il volto dell'attore Adam Rayner noto per il ruolo di Matthew Collier nella serie tv The Fix.

Fonte: Variety