Midsommar, Hereditary, The Lighthouse: A24 lancia un'asta di oggetti di scena

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 aprile 2020

Vanno all'asta per beneficenza oggetti di scena di film prodotti dallo studio indipendente A24.

Lo studio cinematografico indipendente A24 ha creato un sito web dove metterà all'asta oggetti di scena originali, scenografie e costumi di alcuni dei suoi recenti progetti.

Il denaro raccolto con l'asta andrà a quattro diversi enti di beneficenza (FDNY Foundation, Food Bank for New York City, NYC Health + Hospitals and Queens Community House), tutti in prima linea per l'emergenza Covid-19.

Alcuni degli articoli battuti all'asta includeranno: un ciondolo Furby tempestato di gioielli e una canotta con il numero 5 dei Celtics dal film Diamanti Grezzi (Uncut Gems) con Adam Sandler; il martello per completare il rituale ättestupa e l'abito della Regina di Maggio indossato da Florence Pugh dal film horror Midsommar - Il villaggio dei dannati; la felpa indossata da Zendaya e lo skateboard dalla serie tv Euphoria della HBO; la capsula del tempo del film Eighth Grade - Terza media; l'ipnotica lente di Fresnel del faro e la sirena di legno intagliata trovata da Robert Pattinson dal film The Lighthouse e un paio degli zerbini cuciti a mano della nonna Ellen dal film Hereditary - Le radici del male.

Trovate gli oggetti all'asta sull'apposito sito A24 Auctions.





Fonte: Bloody Disgusting