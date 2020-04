Bit: trailer della commedia horror con vampire

Di Pietro Ferraro giovedì 23 aprile 2020

Lost Boys incontra Ginger Snaps nella nuova commedia horror con vampire femministe di Brad Michael Elmore.

Disponibile un trailer ufficiale di Bit, una vampire comedy horror scritta e diretta dal regista indipendente Brad Michael Elmore (Boogeyman Pop) e con protagonista Nicole Maines nota per il ruolo Nia Nal / Dreamer nella serie tv di Supergirl.

Ragazzi perduti (Lost Boys) incontra Licantropia Evolution (Ginger Snaps) in questo horror indipendente che segue una banda di vampire di Los Angeles. Maines interpreta una diciottenne transgender fresca di diploma che si è appena trasferita a Los Angeles per l'estate, e che finisce tra le grinfie o meglio tra i canini di una banda di vampire femministe clandestine che la recluta come nuovo membro del gruppo. Guidata dalla leader glamour Duke (Diana Hopper, Goliath), la cricca succhiasangue prende Laurel sotto la sua ala, coinvolgendola nella loro missione infernale di liberare le strade da uomini predatori. Quella che inizia come una storia d'amore si trasforma presto in una serie di minacce e mutevoli alleanze, anche prima che una banda di cacciatori di vampiri che brandiscono lanciafiamme si imbuchi alla festa.

Il cast è completato da James Paxton, Zolee Griggs, Friday Chamberlain, Greg Hill, Brent Chase, Seya Hug, Christina Sergoyan, Char Diaz, Tiffany Milian, Nandy McClean, Riley Litman e Dayton Sinkia.

"Bit" uscirà negli Stati Uniti su piattaforme digitali il 24 aprile.

Fonte: Bloody Disgusting